Этот салат-намазка дешевле хлеба: простой рецепт из свеклы и сырка
- Рецепт салата-намазки из свеклы включает вареные яйца, вареную свеклу, плавленый сырок, чеснок и соль.
- Приготовление: яйца и свеклу натереть, смешать с натертым сырком, добавить чеснок и соль, подавать на хлебе или тостах.
Иметь в холодильнике вкусный перекус – это всегда хорошая идея. А когда не это где буквально несколько гривен и минут, то удовольствие гарантировано!
В современном ритме жизни всегда стоит иметь в запасе что-то вкусненькое для быстрого перекуса. Для этого надо только свеклу и несколько простых ингредиентов. рассказывает инстаграм yanni.cooking.
Как быстро приготовить салат-намазку из свеклы?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 вареных яйца;
– 1 небольшая вареная свекла;
– 1 плавленый сырок;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Идеальное решение на каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- Отварите яйца и свеклу (можно взять уже готовый), после чего измельчите их с помощью мелкой терки и соедините в глубокой емкости.
- Добавьте к массе натертый плавленый сырок. Для более легкой обработки его следует предварительно выдержать в морозилке.
- Приправьте смесь пропущенным через пресс чесноком и щепоткой соли, после чего тщательно вымешайте до состояния нежного однородного паштета.
- Эта намазка идеально подходит на хрустящих тостах или свежих хлебцах даже без заправки, поскольку свекла вместе с сыром создают достаточную сочность.
Как варить свеклу, чтобы сохранить все соки?
Чтобы свекла осталась сочной, ее нужно варить исключительно в кожуре, не срезая хвостик и верхушку. Нарушение целостности плода приведет к тому, что сок вымоется в воду, а мякоть станет бледной и водянистой, рассказывает портал Pysznosci.
Также важно закладывать овощ уже в кипящую воду, это поможет быстрее "запечатать" полезные вещества внутри. Также не стоит солить воду во время варки, ведь соль вытягивает влагу и делает свеклу жестче. Вместо этого добавьте в кастрюлю чайную ложку сахара и щепотку лимонной кислоты.
