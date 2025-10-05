Крем-суп – первое, что приходит на ум, когда заходит речь о тыкве. Но ведь из нее можно приготовить гораздо больше вкусных блюд!

Тыква – замечательная и универсальная основа для множества вкусных блюд. 24 Канал предлагает разнообразить свои будни и попробовать новые вкусовые акценты с рецептами портала Cookpad. К теме Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта Тыквенные оладьи из тыквы Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 стакан вареной тыквы;

– 150 граммов творога;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сахара;

– щепотка куркумы;

– щепотка соли;

– 100 миллилитров кефира;

– 50 граммов сливочного масла;

– масло для жарки. Приготовление: Тыкву отварите до мягкости и разомните вилкой в пюре. В большой миске постепенно соедините все ингредиенты. Дайте тесту постоять примерно 10 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте по столовой ложке теста и обжаривайте оладьи на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Готовые тыквенные оладьи прекрасно сочетаются со сметаной, медом или орехами. Просто и вкусно / Фото Cookpad Рагу из тыквы Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 200 граммов филе копченой курицы;

– 200 граммов адыгейского сыра;

– 1 красный лук;

– петрушка;

– сушеные белые грибы;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Тыкву нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками измельчите курятину, сыр и лук. Приправьте солью, молотым перцем и специями по вкусу, хорошо перемешайте. Добавьте немного оливкового масла и запекайте в духовке примерно 40 минут. Перед подачей блюдо посыпьте свежей петрушкой. А также стоит приготовить тирамису из тыквы по рецепту портала Shuba. Тыквенное тирамису из тыквы Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 400 граммов пюре тыквы;

– 350 граммов крем-сыра;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 упаковка печенья савоярди;

– сок 2 апельсинов;

– смесь какао с корицей для посыпки. Приготовление: Запеките кусочки тыквы в фольге при температуре 200 градусов в течение 45 минут, после чего измельчите их блендером до состояния пюре. В миске взбейте миксером крем-сыр, тыквенное пюре, сахарную пудру и ванильный сахар до нежной массы. Печенье савоярди слегка смочите свежевыжатым апельсиновым соком. Формируйте десерт слоями: сначала крем, дальше савоярди, снова крем и еще раз печенье. Верхний слой посыпьте смесью какао и корицы. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Приятного аппетита! Какой напиток из тыквы разрывает все тренды? Тыквенное латте сейчас имеет очень большую популярность.

Вы легко можете приготовить его дома и не переплачивать в кафе.