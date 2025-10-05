Если надоел крем-суп: 3 небанальных блюда из тыквы
Крем-суп – первое, что приходит на ум, когда заходит речь о тыкве. Но ведь из нее можно приготовить гораздо больше вкусных блюд!
Тыква – замечательная и универсальная основа для множества вкусных блюд. 24 Канал предлагает разнообразить свои будни и попробовать новые вкусовые акценты с рецептами портала Cookpad.
Тыквенные оладьи из тыквы
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан вареной тыквы;
– 150 граммов творога;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка куркумы;
– щепотка соли;
– 100 миллилитров кефира;
– 50 граммов сливочного масла;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тыкву отварите до мягкости и разомните вилкой в пюре. В большой миске постепенно соедините все ингредиенты.
- Дайте тесту постоять примерно 10 минут.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Выкладывайте по столовой ложке теста и обжаривайте оладьи на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.
- Готовые тыквенные оладьи прекрасно сочетаются со сметаной, медом или орехами.
Просто и вкусно / Фото Cookpad
Рагу из тыквы
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов тыквы;
– 200 граммов филе копченой курицы;
– 200 граммов адыгейского сыра;
– 1 красный лук;
– петрушка;
– сушеные белые грибы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Тыкву нарежьте небольшими кубиками.
- Такими же кусочками измельчите курятину, сыр и лук.
- Приправьте солью, молотым перцем и специями по вкусу, хорошо перемешайте.
- Добавьте немного оливкового масла и запекайте в духовке примерно 40 минут.
- Перед подачей блюдо посыпьте свежей петрушкой.
А также стоит приготовить тирамису из тыквы по рецепту портала Shuba.
Тыквенное тирамису из тыквы
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов пюре тыквы;
– 350 граммов крем-сыра;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 упаковка печенья савоярди;
– сок 2 апельсинов;
– смесь какао с корицей для посыпки.
Приготовление:
- Запеките кусочки тыквы в фольге при температуре 200 градусов в течение 45 минут, после чего измельчите их блендером до состояния пюре.
- В миске взбейте миксером крем-сыр, тыквенное пюре, сахарную пудру и ванильный сахар до нежной массы.
- Печенье савоярди слегка смочите свежевыжатым апельсиновым соком.
- Формируйте десерт слоями: сначала крем, дальше савоярди, снова крем и еще раз печенье.
- Верхний слой посыпьте смесью какао и корицы.
- Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!
Какой напиток из тыквы разрывает все тренды?
Тыквенное латте сейчас имеет очень большую популярность.
Вы легко можете приготовить его дома и не переплачивать в кафе.