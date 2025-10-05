Тыква – замечательная и универсальная основа для множества вкусных блюд. 24 Канал предлагает разнообразить свои будни и попробовать новые вкусовые акценты с рецептами портала Cookpad.

Тыквенные оладьи из тыквы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан вареной тыквы;
– 150 граммов творога;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка куркумы;
– щепотка соли;
– 100 миллилитров кефира;
– 50 граммов сливочного масла;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тыкву отварите до мягкости и разомните вилкой в пюре. В большой миске постепенно соедините все ингредиенты.
  2. Дайте тесту постоять примерно 10 минут.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  4. Выкладывайте по столовой ложке теста и обжаривайте оладьи на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.
  5. Готовые тыквенные оладьи прекрасно сочетаются со сметаной, медом или орехами.

Просто и вкусно / Фото Cookpad

Рагу из тыквы

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов тыквы;
– 200 граммов филе копченой курицы;
– 200 граммов адыгейского сыра;
– 1 красный лук;
– петрушка;
– сушеные белые грибы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву нарежьте небольшими кубиками.
  2. Такими же кусочками измельчите курятину, сыр и лук.
  3. Приправьте солью, молотым перцем и специями по вкусу, хорошо перемешайте.
  4. Добавьте немного оливкового масла и запекайте в духовке примерно 40 минут.
  5. Перед подачей блюдо посыпьте свежей петрушкой.

Тыквенное тирамису из тыквы

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 400 граммов пюре тыквы;
– 350 граммов крем-сыра;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 упаковка печенья савоярди;
– сок 2 апельсинов;
– смесь какао с корицей для посыпки.

Приготовление:

  1. Запеките кусочки тыквы в фольге при температуре 200 градусов в течение 45 минут, после чего измельчите их блендером до состояния пюре.
  2. В миске взбейте миксером крем-сыр, тыквенное пюре, сахарную пудру и ванильный сахар до нежной массы.
  3. Печенье савоярди слегка смочите свежевыжатым апельсиновым соком.
  4. Формируйте десерт слоями: сначала крем, дальше савоярди, снова крем и еще раз печенье.
  5. Верхний слой посыпьте смесью какао и корицы.
  6. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!

