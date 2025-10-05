Гарбуз – чудова та універсальна основа для безлічі смачних страв. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої будні та спробувати нові смакові акценти з рецептами порталу Cookpad.
Гарбузові оладки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 стакан вареного гарбуза;
– 150 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– дрібка куркуми;
– дрібка солі;
– 100 мілілітрів кефіру;
– 50 грамів вершкового масла;
– олія для смаження.
Приготування:
- Гарбуз відваріть до м’якості й розімніть виделкою у пюре. У великій мисці поступово з’єднайте всі інгредієнти.
- Дайте тісту постояти приблизно 10 хвилин.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.
- Викладайте по столовій ложці тіста та обсмажуйте оладки на середньому вогні з обох боків до апетитної золотистої скоринки.
- Готові гарбузові оладки чудово смакують зі сметаною, медом чи горіхами.
Просто і смачно / Фото Cookpad
Рагу з гарбуза
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів гарбуза;
– 200 грамів філе копченої курки;
– 200 грамів адигейського сиру;
– 1 червона цибуля;
– петрушка;
– сушені білі гриби;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Гарбуз наріжте невеликими кубиками.
- Такими ж шматочками подрібніть курятину, сир та цибулю.
- Приправте сіллю, меленим перцем та спеціями до смаку, добре перемішайте.
- Додайте трохи оливкової олії й запікайте у духовці приблизно 40 хвилин.
- Перед подачею страву посипте свіжою петрушкою.
А також варто приготувати тирамісу з гарбуза за рецептом порталу Shuba.
Гарбузове тирамісу
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів пюре гарбуза;
– 350 грамів крем-сиру;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 упаковка печива савоярді;
– сік 2 апельсинів;
– суміш какао з корицею для посипки.
Приготування:
- Запечіть шматочки гарбуза у фользі при температурі 200 градусів впродовж 45 хвилин, після чого подрібніть їх блендером до стану пюре.
- У мисці збийте міксером крем-сир, гарбузове пюре, цукрову пудру та ванільний цукор до ніжної маси.
- Печиво савоярді злегка змочіть свіжовичавленим апельсиновим соком.
- Формуйте десерт шарами: спершу крем, далі савоярді, знову крем і ще раз печиво.
- Верхній шар посипте сумішшю какао та кориці.
- Поставте у холодильник мінімум на 2 години.
Смачного!
Який напій з гарбуза розриває всі тренди?
Гарбузове лате зараз має дуже велику популярність.
Ви легко можете приготувати його вдома та не переплачувати у кавʼярні.