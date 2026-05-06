Эти рецепты лучше всего подходят в начале мая: что приготовить из зеленого лука

Зеленый лук – замечательное дополнение к множеству блюд. Но еще лучше бывает, когда он выступает основным компонентом!

Луковые оладьи – это не только легко и бюджетно, но и невероятно вкусно. Насладиться этим подарком весны проще всего по рецепту TikTok Украинская хозяйка.

Как приготовить луковые оладьи?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– 200 граммов муки;

– 1 большое или 2 маленькие вареные яйца;

– пучок зеленого лука;

– 1 чайная ложка приправы "10 овощей".

Приготовление:

Соедините в глубокой емкости кефир с яйцом и разрыхлителем, после чего порционно всыпайте муку, тщательно вымешивая массу до состояния густой домашней сметаны. Чтобы придать блюду насыщенный овощной аромат и яркий вкус, добавьте к основе специальную приправу, а также измельченное вареное яйцо и мелко нарезанные перья зеленого лука. Равномерно распределите все ингредиенты внутри массы, аккуратно перемешав их ложкой. Обжаривайте изделия на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Что подать к луковичникам?

Сметана – это хорошо, но овощной салат со сметаной – еще лучше. Готовим просто по рецепту портала Cookpad.

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов огурцов;

– 400 граммов помидоров;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте огурцы и помидоры под проточной водой, после чего нарежьте их ломтиками или кубиками удобного размера. Переложите овощи в глубокую салатницу, добавьте порцию густой сметаны и посолите. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно покрыла каждую частичку, и сразу подавайте к столу.

Как хранить зеленый лук?

Чтобы зеленый лук оставался свежим как можно дольше, попробуйте хранить его в холодильнике, завернув во влажное бумажное полотенце. Для лучшего результата можно положить его в пакет, но не закрывать, чтобы воздух свободно циркулировал, советует Food52.

Также можно поставить пучок вертикально в стакан с небольшим количеством воды, накрыв сверху пакетом. Это позволит перьям оставаться хрустящими в течение недели – идеально для салатов.

Куда же без любимых драников! Но важно позаботиться, чтобы они были хрустящими.

Важно использовать свежее яйцо и жарить на хорошо разогретой сковороде, отжав лишнюю жидкость с картофеля. И главное – не надо даже грамма муки.