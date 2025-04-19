Меню на Пасху: 5 блюд, которые станут украшением вашего стола

Традиционно на пасхальном столе должен быть разнообразный ассортимент блюд, сочетающий в себе как соленые, так и сладкие. Центральное место в праздновании занимают 3 основных: крашеные яйца, кулич и мясные блюда. Но салаты, закуски и горячие блюда тоже лишними не будут.

Пасха уже завтра, поэтому сегодня у Вас еще есть время закупиться продуктами и приготовить несколько оригинальных блюд. 24 Канал предлагает закуски, салаты, основные блюда и десерты.

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Что приготовить на Пасху 2025

Паска по рецепту Дарьи Цвек

Время: 3 часа 30 минут

3 часа 30 минут Порции: 4 паски на формы 11 сантиметров

Ингредиенты для опары:

– 200 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара от общего количества;

– 3 столовые ложки муки от общего количества;

– 35 граммов живых дрожжей.



Для теста:

– 5 желтков;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1/4 стакана соли;

– цедра 1 апельсина;

– 100 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 100 – 120 граммов сухофруктов + 1 столовая ложка муки.



Дополнительно:

– алкоголь и апельсиновый сок для замачивания сухофруктов.

Приготовление:

Сухофрукты промойте и залейте алкоголем с соком на 1 – 2 часа. Перед добавлением в тесто просушите и обсыпьте ложкой муки.

Для опары к теплому молоку добавьте сахар, муку и дрожжи, перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 – 20 минут.

Для теста к желткам добавьте остаток сахара, ванильный сахар, соль, апельсиновую цедру и венчиком разотрите до однородности.

Вернитесь к опаре и добавьте к ней перетертые желтки и начинайте частями всыпать просеянную муку и замешивать немного липкое тесто. Теперь введите мягкое сливочное масло и продолжите замес не менее 20 минут до эластичного состояния, как на видео.

В конце добавьте сухофрукты и еще раз 5 минут вымешайте тесто до гладкости, переложите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1 – 2 часа.

Когда тесто увеличится в объемах на 2 – 3 раза, поделите его на части, сформируйте шарики и разложите по формам – не более 1/3 высоты. Накройте их пленкой, полотенцем и еще раз оставьте подходить примерно на час.

Духовку разогрейте до 200 градусов, поставьте паски и снизьте температуру до 160 – 170 градусов. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, после чего измените на режим верх-низ. Общее время в духовке 30 – 45 минут.

Готовые паски охладите и задекорируйте.

Приятного аппетита!

Салат "Пасхальный венок с копченым лососем"

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 4



Салат "Пасхальный венок с копченым лососем" / Фото honest-catch

Ингредиенты:

– 100 граммов копченого лосося;

– 4 небольших огурца;

– 1 фенхель;

– 1 пучок редиса;

– 3 авокадо;

– немного оливкового масла;

– 100 г крем-сыра;

– сок и цедра одного лимона;

– микрогрин для украшения.

Приготовление:

Очистите огурцы от кожуры, порежьте на длинные полоски и сверните их в небольшие рулетики.

Мелко нарежьте фенхель и замаринуйте с небольшим количеством лимонного сока, соли и оливкового масла. Нарежьте редис тонкими ломтиками.

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните мякоть вилкой в кремовое пюре.

Добавьте крем-сыр, приправьте лимонным соком и небольшим количеством цедры, а также солью и перцем.

Равномерно распределите крем с авокадо в венок на большой тарелке. Сверху поочередно выложите фенхель, копченый лосось, ломтики редиса и рулетики из огурцов и украсьте микрогрином.

Приятного аппетита!

Закуска из крабовых палочек

Время: 20 минут

20 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 10 граммов зеленого лука;

– 1 яичный белок;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайную ложку кунжутного масла;

– 1/2 штуки цедры лайма;

– 400 граммов хлеба бриош;

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

– 4 столовые ложки кунжута;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 30 граммов красной икры;

– соль, перец, сахар – по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте крабовые палочки, добавьте лук, белок, крахмал, цедру, соевый соус, кунжутное масло и специи. Перемешайте.

Нарежьте бриош на кусочки (7×4 сантиметров), намажьте фарш с одной стороны.

Обваляйте сторону с фаршем в кунжуте и обжарьте до золотистой корочки.

Добавьте немного майонеза, украсьте икрой и зеленым луком.

Готово!

Запеченное мясо в духовке

Время: 6 часов

6 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной вырезки;

– 1 столовая ложка соли;

– головка чеснока среднего размера;

– 3 лавровых листочка;

– набор специй "Для мяса".

Приготовление:

Вырезку сполосните под холодной водой. Очистите чеснок, часть нарежьте тонкими кусочками для шпигования, остальные порежьте мелко для натирания мяса сверху.

Хорошо посолите мясо, что стекло. Сделайте в нем проколы глубже чем до середины куска и начните шпиговать кусочками чеснока с лавровым листом.

Мясо натрите измельченным чесноком и щедро посыпьте его специями сверху. Посыпьте так, чтобы мясо имело вид, как в панировке.

Переложите мясо в форму для запекания. Закройте ее пищевой пленкой и поставьте в холодное место на 4 часа.

Запекайте мясо на нижнем уровне духовки при температуре 180 – 200 градусов в течение 1,5 – 2 часов.

Проткните мясо зубочисткой, чтобы понять его готовность. Если вытекает прозрачная жидкость – оно готово, если мясо кровит – необходимо запекать дальше. Подавайте горячим.

Приятного аппетита!

Нежный чизкейк

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8



Чизкейк на Пасху / Фото Unsplash

Ингредиенты:

– 600 граммов сливочного сыра "Филадельфия";

– 250 миллилитров сливок 33%;

– 3 яйца;

– 2 яичных желтка;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

Перемешайте миксером все по очереди: сливочный сыр и сливки, добавьте сахар и ваниль, по одному добавьте яйца, продолжая взбивать, далее желтки. Завершающим продуктом является мука – и снова все хорошо перемешайте миксером.

Вылейте смесь в силиконовую форму. В разогретую духовку до 170 градусов поставьте чизкейк на 25 минут.

После этого включите режим "гриль" и температуру 220 градусов, и готовьте еще 5 минут.

Остудите чизкейк при комнатной температуре, поставьте в холодильник минимум на 3 часа. И только тогда пробуйте на вкус.

Готово!