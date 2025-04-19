Пасха вже завтра, тому сьогодні у Вас ще є час закупитися продуктами і приготувати декілька оригінальних страв. 24 Канал пропонує закуски, салати, основні страви та десерти.

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Що приготувати на Великдень 2025

Паска за рецептом Дарії Цвек

Час: 3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин Порції: 4 паски на форми 11 сантиметрів

Інгредієнти для опари:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру від загальної кількості;

– 3 столові ложки борошна від загальної кількості;

– 35 грамів живих дріжджів.



Для тіста:

– 5 жовтків;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1/4 стакана солі;

– цедра 1 апельсину;

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 100 – 120 грамів сухофруктів + ​​1 столова ложка борошна.



Додатково:

– алкоголь та апельсиновий сік для замочування сухофруктів.

Приготування:

Сухофрукти промийте та залийте алкоголем з соком на 1 – 2 год. Перед додаванням в тісто просушіть та обсипте ложкою борошна.

Для опари до теплого молока додайте цукор, борошно та дріжджі, перемішайте, накрийте та поставте в тепле місце на 10 – 20 хвилин.

Для тіста до жовтків додайте залишок цукру, ванільний цукор, сіль, апельсинову цедру і вінчиком розітріть до однорідності.

Поверніться до опари й додайте до неї перетерті жовтки та починайте частинами всипати просіяне борошно та замішувати трохи липкувате тісто. Тепер введіть м'яке вершкове масло та продовжте заміс не менше 20 хвилин до еластичного стану, як на відео.

Наприкінці додайте сухофрукти й ще раз 5 хвилин вимішайте тісто до гладкості, перекладіть в миску, змащену олією, накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 1 – 2 години.

Коли тісто збільшиться в об'ємах на 2 – 3 рази, поділіть його на частини, сформуйте кульки та розкладіть по формах – не більше 1/3 висоти. Накрийте їх плівкою, рушником і ще раз залиште підходити приблизно на годину.

Духовку розігрійте до 200 градусів, поставте паски й знизьте температуру до 160 – 170 градусів. Перші 5 хвилин випікайте з конвекцією, після чого змініть на режим верх-низ. Загальний час в духовці 30 – 45 хвилин.

Готові паски охолодіть та задекоруйте.

Смачного!

Салат "Великодній вінок з копченим лососем"

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 4



Салат "Великодній вінок з копченим лососем" / Фото honest-catch

Інгредієнти:

– 100 грамів копченого лосося;

– 4 невеликі огірки;

– 1 фенхель;

– 1 пучок редиски;

– 3 авокадо;

– трохи оливкової олії;

– 100 г крем-сиру;

– сік і цедра одного лимона;

– мікрогрін для прикраси.

Приготування:

Очистьте огірки від шкірки, поріжте на довгі смужки й скрутіть їх у невеликі рулетики.

Дрібно наріжте фенхель і замаринуйте з невеликою кількістю лимонного соку, солі та оливкової олії. Наріжте редиску тонкими скибочками.

Авокадо очистьте від шкірки, видаліть кісточку і розімніть м'якуш виделкою в кремове пюре.

Додайте крем-сир, приправте лимонним соком і невеликою кількістю цедри, а також сіллю та перцем.

Рівномірно розподіліть крем з авокадо у вінок на великій тарілці. Зверху по черзі викладіть фенхель, копчений лосось, скибочки редиски та рулетики з огірків і прикрасьте мікрогріном.

Смачного!

Закуска з крабових паличок

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 1 яєчний білок;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайну ложку кунжутної олії;

– 1/2 штуки цедри лайма;

– 400 грамів хліба бріош;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– 4 столові ложки кунжуту;

– 2 столові ложки майонезу;

– 30 грамів червоної ікри;

– сіль, перець, цукор – на смак.

Приготування:

Дрібно наріжте крабові палички, додайте цибулю, білок, крохмаль, цедру, соєвий соус, кунжутну олію та спеції. Перемішайте.

Наріжте бріош на шматочки (7×4 сантиметрів), намажте фарш з одного боку.

Обваляйте бік із фаршем у кунжуті й обсмажте до золотавої скоринки.

Додайте трохи майонезу, прикрасьте ікрою й зеленою цибулею.

Готово!

Запечене м'ясо в духовці

Час: 6 годин

6 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми свиної вирізки;

– 1 столова ложка солі;

– головка часнику середнього розміру;

– 3 лаврових листочки;

– набір спецій "Для м'яса".

Приготування:

Вирізку сполосніть під холодною водою. Очистьте часник, частину наріжте тонкими шматочками для шпигування, решту поріжте дрібно для натирання м'яса зверху.

Добре посоліть м'ясо, що стекло. Зробіть у ньому проколи глибше ніж до середини шматка і почніть шпигувати шматочками часнику з лавровим листом.

М'ясо натріть подрібненим часником і щедро посипте його спеціями зверху. Посипте так, щоб м’ясо мало вигляд, як в паніруванні.

Перекладіть м'ясо у форму для запікання. Закрийте її харчовою плівкою і поставте в холодне місце на 4 години.

Запікайте м'ясо на нижньому рівні духовки за температури 180 – 200 градусів протягом 1,5 – 2 годин.

Проткніть м'ясо зубочисткою, щоб зрозуміти його готовність. Якщо витікає прозора рідина – воно готове, якщо м'ясо кровить – необхідно запікати далі. Подавайте гарячим.

Смачного!

Ніжний чизкейк

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8



Чизкейк на Великдень / Фото Unsplash

Інгредієнти:

– 600 грамів вершкового сиру "Філадельфія";

– 250 мілілітрів вершків 33%;

– 3 яйця;

– 2 яєчні жовтки;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 2 столові ложки борошна.

Приготування:

Перемішайте міксером все по черзі: вершковий сир і вершки, додайте цукор і ваніль, по одному додайте яйця, продовжуючи збивати, далі жовтки. Завершальним продуктом є борошно – і знову все гарно перемішайте міксером.

Вилийте суміш у силіконову форму. У розігріту духовку до 170 градусів поставте чизкейк на 25 хвилин.

Після цього увімкніть режим "гриль" та температуру 220 градусів, і готуйте ще 5 хвилин.

Остудіть чизкейк при кімнатній температурі, поставте в холодильник щонайменше на 3 години. І лише тоді смакуйте.

Готово!