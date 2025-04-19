Пасха уже завтра, поэтому сегодня у Вас еще есть время закупиться продуктами и приготовить несколько оригинальных блюд. 24 Канал предлагает закуски, салаты, основные блюда и десерты.
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Что приготовить на Пасху 2025
Паска по рецепту Дарьи Цвек
- Время: 3 часа 30 минут
- Порции: 4 паски на формы 11 сантиметров
Ингредиенты для опары:
– 200 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки сахара от общего количества;
– 3 столовые ложки муки от общего количества;
– 35 граммов живых дрожжей.
Для теста:
– 5 желтков;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1/4 стакана соли;
– цедра 1 апельсина;
– 100 граммов сливочного масла;
– 500 граммов муки;
– 100 – 120 граммов сухофруктов + 1 столовая ложка муки.
Дополнительно:
– алкоголь и апельсиновый сок для замачивания сухофруктов.
Приготовление:
- Сухофрукты промойте и залейте алкоголем с соком на 1 – 2 часа. Перед добавлением в тесто просушите и обсыпьте ложкой муки.
- Для опары к теплому молоку добавьте сахар, муку и дрожжи, перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 – 20 минут.
- Для теста к желткам добавьте остаток сахара, ванильный сахар, соль, апельсиновую цедру и венчиком разотрите до однородности.
- Вернитесь к опаре и добавьте к ней перетертые желтки и начинайте частями всыпать просеянную муку и замешивать немного липкое тесто. Теперь введите мягкое сливочное масло и продолжите замес не менее 20 минут до эластичного состояния, как на видео.
- В конце добавьте сухофрукты и еще раз 5 минут вымешайте тесто до гладкости, переложите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1 – 2 часа.
- Когда тесто увеличится в объемах на 2 – 3 раза, поделите его на части, сформируйте шарики и разложите по формам – не более 1/3 высоты. Накройте их пленкой, полотенцем и еще раз оставьте подходить примерно на час.
- Духовку разогрейте до 200 градусов, поставьте паски и снизьте температуру до 160 – 170 градусов. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, после чего измените на режим верх-низ. Общее время в духовке 30 – 45 минут.
- Готовые паски охладите и задекорируйте.
Приятного аппетита!
Салат "Пасхальный венок с копченым лососем"
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 4
Салат "Пасхальный венок с копченым лососем" / Фото honest-catch
Ингредиенты:
– 100 граммов копченого лосося;
– 4 небольших огурца;
– 1 фенхель;
– 1 пучок редиса;
– 3 авокадо;
– немного оливкового масла;
– 100 г крем-сыра;
– сок и цедра одного лимона;
– микрогрин для украшения.
Приготовление:
- Очистите огурцы от кожуры, порежьте на длинные полоски и сверните их в небольшие рулетики.
- Мелко нарежьте фенхель и замаринуйте с небольшим количеством лимонного сока, соли и оливкового масла. Нарежьте редис тонкими ломтиками.
- Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните мякоть вилкой в кремовое пюре.
- Добавьте крем-сыр, приправьте лимонным соком и небольшим количеством цедры, а также солью и перцем.
- Равномерно распределите крем с авокадо в венок на большой тарелке. Сверху поочередно выложите фенхель, копченый лосось, ломтики редиса и рулетики из огурцов и украсьте микрогрином.
Приятного аппетита!
Закуска из крабовых палочек
- Время: 20 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 10 граммов зеленого лука;
– 1 яичный белок;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайную ложку кунжутного масла;
– 1/2 штуки цедры лайма;
– 400 граммов хлеба бриош;
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 4 столовые ложки кунжута;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 30 граммов красной икры;
– соль, перец, сахар – по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нарежьте крабовые палочки, добавьте лук, белок, крахмал, цедру, соевый соус, кунжутное масло и специи. Перемешайте.
- Нарежьте бриош на кусочки (7×4 сантиметров), намажьте фарш с одной стороны.
- Обваляйте сторону с фаршем в кунжуте и обжарьте до золотистой корочки.
- Добавьте немного майонеза, украсьте икрой и зеленым луком.
Готово!
Запеченное мясо в духовке
- Время: 6 часов
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной вырезки;
– 1 столовая ложка соли;
– головка чеснока среднего размера;
– 3 лавровых листочка;
– набор специй "Для мяса".
Приготовление:
- Вырезку сполосните под холодной водой. Очистите чеснок, часть нарежьте тонкими кусочками для шпигования, остальные порежьте мелко для натирания мяса сверху.
- Хорошо посолите мясо, что стекло. Сделайте в нем проколы глубже чем до середины куска и начните шпиговать кусочками чеснока с лавровым листом.
- Мясо натрите измельченным чесноком и щедро посыпьте его специями сверху. Посыпьте так, чтобы мясо имело вид, как в панировке.
- Переложите мясо в форму для запекания. Закройте ее пищевой пленкой и поставьте в холодное место на 4 часа.
- Запекайте мясо на нижнем уровне духовки при температуре 180 – 200 градусов в течение 1,5 – 2 часов.
- Проткните мясо зубочисткой, чтобы понять его готовность. Если вытекает прозрачная жидкость – оно готово, если мясо кровит – необходимо запекать дальше. Подавайте горячим.
Приятного аппетита!
Нежный чизкейк
- Время: 40 минут
- Порции: 8
Чизкейк на Пасху / Фото Unsplash
Ингредиенты:
– 600 граммов сливочного сыра "Филадельфия";
– 250 миллилитров сливок 33%;
– 3 яйца;
– 2 яичных желтка;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 2 столовые ложки муки.
Приготовление:
- Перемешайте миксером все по очереди: сливочный сыр и сливки, добавьте сахар и ваниль, по одному добавьте яйца, продолжая взбивать, далее желтки. Завершающим продуктом является мука – и снова все хорошо перемешайте миксером.
- Вылейте смесь в силиконовую форму. В разогретую духовку до 170 градусов поставьте чизкейк на 25 минут.
- После этого включите режим "гриль" и температуру 220 градусов, и готовьте еще 5 минут.
- Остудите чизкейк при комнатной температуре, поставьте в холодильник минимум на 3 часа. И только тогда пробуйте на вкус.
Готово!