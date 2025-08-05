Не шарлоткой единой: 3 вкусных блюда с яблоками на Спаса: 3 вкусных блюда с яблоками
- Яблочный Спас – это повод собраться семьей и попробовать тематическую выпечку из яблок.
- Каждый может приготовить вкусности с яблоком на свой вкус.
Яблочный Спас – прекрасная возможность собрать родных и близких за одним столом. А смаковать лучше всего тематическую выпечку из яблок, которая поможет создать незабываемую атмосферу.
Шарлотка – далеко не единственная опция яблочного лакомства, с которым вы сможете достойно отпраздновать Спаса. 24 Канал предлагает три переписи от портала "Сокровищница рецептов" – выбирайте то, что вам по вкусу, и наслаждайтесь временем с родными.
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Что приготовить из яблок на Спаса?
Рецепт яблочного пирога
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
крамбл:
– 80 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 граммов пшеничной муки;
пирог:
– 5 яблок;
– 200 миллилитров молока;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов орехов;
– половина лимона;
– 2 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 70 граммов пшеничной муки;
– 5 граммов разрыхлителя для теста;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Смешайте охлажденное сливочное масло с мукой и сахаром. Замешивайте быстро, чтобы масло оставалось твердым.
- Очистите яблоки от кожуры, разрежьте пополам и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте измельченные орехи, любимые сухофрукты, цедру и сок лимона.
- В отдельной миске смешайте молоко, два яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Вылейте смесь к яблокам и тщательно перемешайте.
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. На дно выложите половину крошки из масла, муки и сахара. Сверху равномерно распределите яблочно-тестовую массу, а затем посыпьте остатком крамбла.
- Выпекайте при 180 градусах 60 – 80 минут, до золотистой корочки.
Рецепт яблочного тарта
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 250 граммов муки;
– 125 граммов холодного сливочного масла;
– 1 сырое яйцо;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов холодной воды;
– щепотка соли;
крем:
– 250 граммов сливок жирностью 30 – 33%;
– 1 сырое яйцо;
– 2 сырых желтка;
– 50 – 70 г сахара;
– 2 ложки кукурузного крахмала.
для "роз":
– 4 – 5 красных яблок.
Приготовление:
- Для основы соедините муку с охлажденным сливочным маслом, натертым на крупной терке. Разотрите смесь руками до образования масляной крошки.
- Отдельно смешайте воду, яйцо, щепотку соли и немного сахара. Влейте эту смесь в крошку и замесите мягкое тесто.
- Заверните тесто между двумя листами пергамента и раскатайте в тонкий пласт. Положите в холодильник где-то на 60 минут.
- Тем временем приготовьте крем: смешайте все компоненты в сотейнике. Варите на слабом огне, постоянно помешивая венчиком, пока масса не загустеет. Снимите с плиты и перелейте в миску для охлаждения.
- Разрежьте яблоки пополам, уберите сердцевину и нарежьте очень тонкими ломтиками. Переложите их на тарелку и поставьте в микроволновую печь на 1 – 2 минуты, чтобы стали мягкими. Сверните из этих ломтиков "розы".
- Охлажденное тесто быстро раскатайте до толщины около 3 мм. Перенесите в смазанную маслом форму. На дне сделайте проколы вилкой.
- Выпекайте корж 15 минут при температуре 190 градусов. Затем вылейте на него крем, а сверху красиво выложите яблочные "розы".
- Верните тарт в духовку еще на 15 минут, но уменьшите температуру до 150 – 160 градусов.
Рецепт штруделя с яблоками
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– – 250 граммов муки;
– 100 граммов воды;
– щепотка соли;
– 20 граммов масла;
– 1 яйцо куриное;
– 500 граммов яблок;
– 50 граммов сахара;
– 1/2 лимона;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 70 граммов изюма;
– ром или коньяк.
Приготовление:
- Муку просейте, добавьте соль, яйцо, теплую воду и масло. Замесите гладкое тесто. Сформируйте шарик, натрите маслом и оставьте на 30 минут.
- Полотенце посыпьте мукой и раскатайте тесто в прямоугольник.
- Яблоки почистите и мелко нарежьте. Смешайте с остальными ингредиентами для начинки. Тушите, пока вода не испарится.
- Начинку выложите на край теста, по желанию добавьте изюм. Осторожно заверните рулет и защипните края.
- Переложите штрудель на противень, смазываем сливочным маслом и выпекаем при 180 градусах до золотистой корочки.
- Перед подачей посыпьте пудрой.
Приятного аппетита!
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