Даже не надо мяса: нереально вкусная запеканка на ужин – ее съедают в один миг

Вкусный и питательный ужин на всю семью не такая сложная задача как кажется. Можно даже обойтись без мяса, если знать правильное сочетание ингредиентов.

Этот рецепт станет для вас подарком, минимум усилий и простые знакомые ингредиенты – отличный набор, когда нужно вкусно накормить семью. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт запеканки, которым поделился портал "Колижанка". Читайте также Неожиданный любимец хозяек: салат из свеклы на каждый день – состав может удивить Рецепт запеканки с макаронами, сыром и яйцами Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов макарон;

– 3 яйца;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок зеленого лука;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 чайная ложка растительного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Пока макароны готовятся, приготовьте заливку: взбейте яйца вместе с майонезом, измельченной зеленью, солью и перечной смесью. Тщательно перемешайте массу вилкой до равномерной консистенции. Готовые макароны откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости, после чего переложите их в смазанную маслом форму для запекания. Залейте пасту подготовленной яичной смесью с зеленью и поставьте в разогретую духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. После этого достаньте форму, посыпьте натертым сыром и верните в духовку еще на несколько минут для образования аппетитной корочки. Осторожно достаньте готовое блюдо из духового шкафа. Нарежьте его как пирог и подавайте к столу. Приятного аппетита! Вас невозможно будет обмануть: что надо знать, чтобы покупать только качественную икру.