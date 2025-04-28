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28 апреля, 23:55
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Даже не надо мяса: нереально вкусная запеканка на ужин – ее съедают в один миг

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вкусный и питательный ужин на всю семью не такая сложная задача как кажется. Можно даже обойтись без мяса, если знать правильное сочетание ингредиентов.

Этот рецепт станет для вас подарком, минимум усилий и простые знакомые ингредиенты – отличный набор, когда нужно вкусно накормить семью. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт запеканки, которым поделился портал "Колижанка".

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Рецепт запеканки с макаронами, сыром и яйцами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов макарон;
– 3 яйца;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок зеленого лука;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка растительного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
  2. Пока макароны готовятся, приготовьте заливку: взбейте яйца вместе с майонезом, измельченной зеленью, солью и перечной смесью.
  3. Тщательно перемешайте массу вилкой до равномерной консистенции.
  4. Готовые макароны откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости, после чего переложите их в смазанную маслом форму для запекания.
  5. Залейте пасту подготовленной яичной смесью с зеленью и поставьте в разогретую духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
  6. После этого достаньте форму, посыпьте натертым сыром и верните в духовку еще на несколько минут для образования аппетитной корочки.
  7. Осторожно достаньте готовое блюдо из духового шкафа.
  8. Нарежьте его как пирог и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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