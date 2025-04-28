Даже не надо мяса: нереально вкусная запеканка на ужин – ее съедают в один миг
Вкусный и питательный ужин на всю семью не такая сложная задача как кажется. Можно даже обойтись без мяса, если знать правильное сочетание ингредиентов.
Этот рецепт станет для вас подарком, минимум усилий и простые знакомые ингредиенты – отличный набор, когда нужно вкусно накормить семью. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт запеканки, которым поделился портал "Колижанка".
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Рецепт запеканки с макаронами, сыром и яйцами
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов макарон;
– 3 яйца;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок зеленого лука;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
- Пока макароны готовятся, приготовьте заливку: взбейте яйца вместе с майонезом, измельченной зеленью, солью и перечной смесью.
- Тщательно перемешайте массу вилкой до равномерной консистенции.
- Готовые макароны откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости, после чего переложите их в смазанную маслом форму для запекания.
- Залейте пасту подготовленной яичной смесью с зеленью и поставьте в разогретую духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
- После этого достаньте форму, посыпьте натертым сыром и верните в духовку еще на несколько минут для образования аппетитной корочки.
- Осторожно достаньте готовое блюдо из духового шкафа.
- Нарежьте его как пирог и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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