Цей рецепт стане для вас подарунком, мінімум зусиль і прості знайомі інгредієнти – чудовий набір, коли потрібно смачно нагодувати сімʼю. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт запіканки, яким поділився портал "Коліжанка".
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Рецепт запіканки з макаронами, сиром та яйцями
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів макаронів;
– 3 яйця;
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 чайна ложка олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності.
- Поки макарони готуються, приготуйте заливку: збийте яйця разом із майонезом, подрібненою зеленню, сіллю та перцевою сумішшю.
- Ретельно перемішайте масу виделкою до рівномірної консистенції.
- Готові макарони відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини, після чого перекладіть їх у змащену маслом форму для запікання.
- Залийте пасту підготовленою яєчною сумішшю з зеленню і поставте в розігріту духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Після цього дістаньте форму, посипте натертим сиром і поверніть у духовку ще на кілька хвилин для утворення апетитної скоринки.
- Обережно дістаньте готову страву з духової шафи.
- Наріжте її як пиріг і подавайте до столу.
Смачного!
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