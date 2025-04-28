Цей рецепт стане для вас подарунком, мінімум зусиль і прості знайомі інгредієнти – чудовий набір, коли потрібно смачно нагодувати сімʼю. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт запіканки, яким поділився портал "Коліжанка".

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Рецепт запіканки з макаронами, сиром та яйцями

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів макаронів;

– 3 яйця;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 чайна ложка олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Поки макарони готуються, приготуйте заливку: збийте яйця разом із майонезом, подрібненою зеленню, сіллю та перцевою сумішшю. Ретельно перемішайте масу виделкою до рівномірної консистенції. Готові макарони відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини, після чого перекладіть їх у змащену маслом форму для запікання. Залийте пасту підготовленою яєчною сумішшю з зеленню і поставте в розігріту духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього дістаньте форму, посипте натертим сиром і поверніть у духовку ще на кілька хвилин для утворення апетитної скоринки. Обережно дістаньте готову страву з духової шафи. Наріжте її як пиріг і подавайте до столу.

Смачного!

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