Что можно есть в Великий пост: меню блюд, которые пригодятся всем

Начинается Великий пост, а это значит, что для верующих наступают определенные ограничения в питании. Но если все правильно спланировать, то пост пройдет не только с пользой, но и очень вкусно.

Начало поста - это особое время, когда организм постепенно адаптируется к изменениям в питании и переходит на растительную диету. В этот период основу вашего стола должны составлять разнообразные крупы, сезонные овощи, грибы и бобовые культуры, рассказывает "Блик".

Также рацион можно дополнять рыбными блюдами. Кроме свежих продуктов, первая неделя поста является идеальным моментом, чтобы использовать домашнюю консервацию, приготовленную без мяса. Это не только разнообразит ваше меню, но и поможет освободить место в кладовке перед началом нового сезона заготовок.

Какие блюда готовить?

Начните свой день с питательной тыквенной каши, дополненной орехами, или ароматного гречневого гарнира с грибами. На обед отличным решением станут традиционные первые блюда в постном исполнении: насыщенный овощной борщ, сытный суп из фасоли или ароматная грибная похлебка.

В качестве основного блюда стоит выбрать тушеную капусту, рагу из сезонных овощей или домашние вареники с картофелем и жареным луком. Для особого случая или праздничного ужина идеально подойдет рыба, запеченная с ломтиками лимона и свежей зеленью, или золотистые хрустящие драники.

Чтобы поддерживать уровень энергии в течение дня, используйте полезные перекусы: горсть сухофруктов или орехов, тосты с нежным авокадо или домашний нутовый хумус. Важно помнить, что даже самые простые постные продукты раскрываются по-новому, если готовить их с удовольствием.

Как приготовить грибную похлебку?

Грибная уха – один из "флагманов" периода поста. Она легкая в приготовлении, сытная и очень вкусная, рассказывает Cookpad.

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов сушеных белых грибов;

– 2 лука;

– 1 морковь;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– зелень.

Блюдо, с которым пост пройдет вкусно / Фото Pixabay

Приготовление:

С вечера залейте сушеные грибы водой, а утром хорошо отожмите их и нарежьте кусочками. Жидкость, в которой они замачивались, не выливайте, обязательно процедите ее через густое сито. В кастрюлю налейте чистую воду, добавьте туда процеженный грибной настой и сами грибы, после чего доведите все до кипения. Как только появится пена, аккуратно снимите ее, уменьшите огонь до минимума и варите основу около часа. Сделайте зажарку и доведите блюдо до вкуса Пока грибы варятся, натрите морковь на крупной терке, а лук измельчите кубиками. Обжаривайте овощи на сковороде в течение 5 минут, после чего всыпьте немного муки и пассеруйте смесь еще 2 – 3 минуты для густоты. Переложите готовую зажарку в кастрюлю, накройте крышкой и подержите на огне еще 10 – 15 минут. В конце посолите, поперчите и по желанию добавьте выжатый чеснок для остроты. Еще раз доведите уху до кипения, выключите огонь и оставьте блюдо настояться в течение часа. Перед тем как разливать по тарелкам, обильно посыпьте каждую порцию свежей зеленью.

Как приготовить квашеную капусту с сушеными сливами?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов сушеных грибов;

– 1 килограмм квашеной капусты;

2 луковицы;

– 4 столовые ложки масла;

– соль и перец по вкусу;

– 2 лавровых листа;

– 4 горошины душистого перца;

– 1 столовая ложка майорана;

– 1 чайная ложка тмина;

– 1/2 чайной ложки черного перца;

– 100 граммов сушеных слив;

– 1 столовая ложка муки.

Приготовление:

Сушеные грибы замочите на ночь, после чего смените воду и отварите их до мягкости в течение 20 – 25 минут. Квашеную капусту промойте, измельчите, залейте свежей водой и варите под крышкой полчаса. Отдельно поджарьте на растительном масле нарезанный кубиками лук до золотистого цвета. К капусте добавьте отваренные грибы вместе с жидкостью, часть жареного лука, специи (лавровый лист, перец, майоран, тмин) и нарезанный чернослив. Продолжайте тушить еще 10 минут до мягкости капусты. В конце приготовьте заправку: прогрейте на растительном масле муку до румяности, введите в блюдо вместе с остатками лука, перемешайте и хорошо проварите.

Как приготовить драники?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 – 2 яйца;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сливок (по желанию);

– соль и перец по вкусу;

– лук (по желанию);

– масло для жарки.

Приготовление:

Подготовьте картофель: очистите его и натрите на мелкой терке или измельчите с помощью кухонного комбайна. Оставьте массу на пять минут в покое, после чего аккуратно слейте лишнюю жидкость, образовавшуюся сверху – это поможет драникам лучше держать форму. К картофельной основе вбейте яйцо, всыпьте муку и добавьте измельченный лук. Для особой нежности и светлого цвета можно влить немного сливок. Тщательно вымешайте тесто, добавив соль и перец по вкусу. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу тонкими порциями. Жарьте до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Готовые драники обязательно выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла и сохранить их хрустящими.

