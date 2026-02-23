Початок посту — це особливий час, коли організм поступово адаптується до змін у харчуванні та переходить на рослинну дієту. У цей період основу вашого столу мають складати різноманітні крупи, сезонні овочі, гриби та бобові культури, розповідає "Блік".

До теми Пісний борщ, який вразить смаком та ситністю: рецепт з квасолею, який треба мати усім

Також раціон можна доповнювати рибними стравами. Окрім свіжих продуктів, перший тиждень посту є ідеальним моментом, щоб використати домашню консервацію, приготовлену без м'яса. Це не лише урізноманітнить ваше меню, а й допоможе звільнити місце в коморі перед початком нового сезону заготовок.

Які страви готувати?

Розпочніть свій день із поживної гарбузової каші, доповненої горіхами, або ароматного гречаного гарніру з грибами. На обід чудовим рішенням стануть традиційні перші страви в пісному виконанні: насичений овочевий борщ, ситний суп із квасолі або запашна грибна юшка.

Як основну страву варто обрати тушковану капусту, рагу з сезонних овочів або домашні вареники з картоплею та смаженою цибулею. Для особливої нагоди чи святкової вечері ідеально підійде риба, запечена з скибочками лимона та свіжою зеленню, або золотисті хрусткі деруни.

Щоб підтримувати рівень енергії впродовж дня, використовуйте корисні перекуси: жменю сухофруктів чи горіхів, тости з ніжним авокадо або домашній нутовий хумус. Важливо пам'ятати, що навіть найпростіші пісні продукти розкриваються по-новому, якщо готувати їх із задоволенням.

Як приготувати грибну юшку?

Грибна юшка – один з "флагманів" періоду посту. Вона легка у приготуванні, ситна та дуже смачна, розповідає Cookpad.

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів сушених білих грибів;

– 2 цибулі;

– 1 морква;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– зелень.

Страва, з якою піст мине смачно / Фото Pixabay

Приготування:

З вечора залийте сушені гриби водою, а вранці добре відтисніть їх та наріжте шматочками. Рідину, у якій вони замочувалися, не виливайте, обов'язково процідіть її через густе сито. У каструлю налийте чисту воду, додайте туди проціджений грибний настій та самі гриби, після чого доведіть усе до кипіння. Як тільки з’явиться піна, акуратно зніміть її, зменште вогонь до мінімуму та варіть основу близько години. Зробіть засмажку та доведіть страву до смаку Поки гриби варяться, натріть моркву на великій тертці, а цибулю подрібніть кубиками. Обсмажуйте овочі на пательні протягом 5 хвилин, після чого всипте трохи борошна і пасеруйте суміш ще 2 – 3 хвилини для густоти. Перекладіть готову засмажку в каструлю, накрийте кришкою і потримайте на вогні ще 10 – 15 хвилин. Наприкінці посоліть, поперчіть та за бажанням додайте вичавлений часник для гостроти. Ще раз доведіть юшку до кипіння, вимкніть вогонь і залиште страву настоятися протягом години. Перед тим як розливати по тарілках, рясно посипте кожну порцію свіжою зеленню.

Як приготувати квашену капусту із сушеними сливами?

Час : 1 годину

: 1 годину Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів сушених грибів;

– 1 кілограм квашеної капусти;

2 цибулини;

– 4 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку;

– 2 лаврові листки;

– 4 горошини запашного перцю;

– 1 столова ложка майорану;

– 1 чайна ложка кмину;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю;

– 100 грамів сушених слив;

– 1 столова ложка борошна.

Приготування:

Сушені гриби замочіть на ніч, після чого змініть воду та відваріть їх до м’якості протягом 20 – 25 хвилин. Квашену капусту промийте, подрібніть, залийте свіжою водою та варіть під кришкою пів години. Окремо підсмажте на олії нарізану кубиками цибулю до золотистого кольору. До капусти додайте відварені гриби разом із рідиною, частину смаженої цибулі, спеції (лавровий лист, перець, майоран, кмин) та нарізаний чорнослив. Продовжуйте тушкувати ще 10 хвилин до м'якості капусти. Наприкінці приготуйте заправку: прогрійте на олії борошно до рум’яності, введіть у страву разом із залишками цибулі, перемішайте та добре проваріть.

Як приготувати деруни?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 – 2 яйця;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка вершків (за бажанням);

– сіль і перець до смаку;

– цибуля (за бажанням);

– масло для смаження.

Приготування:

Подготуйте картоплю: очистьте її та натріть на дрібній тертці або подрібніть за допомогою кухонного комбайна. Залиште масу на п’ять хвилин у спокої, після чого акуратно злийте зайву рідину, що утворилася зверху – це допоможе дерунам краще тримати форму. До картопляної основи вбийте яйце, всипте борошно та додайте подрібнену цибулю. Для особливої ніжності та світлого кольору можна влити трохи вершків. Ретельно вимішайте тісто, додавши сіль і перець за смаком. Розігрійте пательню з олією та викладайте масу тонкими порціями. Смажте до апетитної золотистої скоринки з обох боків. Готові деруни обов’язково викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії та зберегти їх хрусткими.

Які рецепти стануть у пригоді?