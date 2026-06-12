Даже дети просят добавки цветной капусты: готовим в сырном соусе

Цветная капуста – — это не только полезно, но и невероятно вкусно. Достаточно лишь воспользоваться правильным рецептом!

Сырный соус превращает цветную капусту в настоящее произведение кулинарного искусства. Готовим полезный шедевр, от которого будут в восторге даже дети, по рецепту myroslava_pekariuk. Читайте также Закрываем лето в банке: компот "Мохито" с клубникой станет любимым напитком вашей семьи Как приготовить цветную капусту в сырном соусе? Ингредиенты:

– 1 головка цветной капусты;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 100 граммов твердого сыра;

тесто:

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки молока;

– 2 столовые ложки муки;

– соль, перец, паприка, сушеный чеснок;

соус:

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– 2 столовые ложки соуса сладкого чили;

– 1 столовая ложка соевого соуса. Шедевральное блюдо без усилий: смотрите видео Приготовление: Разберите капусту на отдельные небольшие соцветия, тщательно промойте их под проточной водой и полностью обсушите. Для приготовления оболочки взбейте в однородную массу куриные яйца с молоком, мукой и любимыми приправами, а в другой емкости смешайте панировочные сухари с мелко натертым сыром. Каждый кусочек овоща сначала щедро окуните в жидкий яичный кляр, а затем тщательно обваляйте в хрустящей сырно-сухарной смеси. Выложите заготовку в аэрогриль или духовку и запекайте при 200 градусах примерно 18 минут, пока на поверхности не образуется аппетитная золотистая корочка.