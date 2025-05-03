Почувствовать себя кондитером: 3 простых торта на выходной, которые сможет повторить каждый

3 мая в Украине отмечают День кондитера. Они создают вкусные шедевры и атмосферу, полную радости и праздничного духа.

Стать кондитером хотя бы на один день может каждый из нас – для этого просто надо приготовить что-то сладенькое собственноручно. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку простых десертов, которые сможет воспроизвести даже начинающий.

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3 простых торта, которые сможет сделать каждый

Домашний бисквит с клубникой

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 столовая ложка кипятка;

– 170 граммов сахарной пудры;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1 столовая ложка муки;

– кукурузный крахмал;

– клубнику для украшения;

– сахарную пудру для посыпки;

– джем, взбитые сливки или крем – для прослойки.

Приготовление:

Возьмите стакан 250 миллилитров и всыпьте туда муку и заполните емкость кукурузным крахмалом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две формы диаметром 20 сантиметров – их выстелите пергаментом и смажьте маслом или сливочным маслом.

Белки яиц взбейте вместе с кипятком до пышной густой массы. Постепенно добавьте пудру и продолжайте взбивать.

По одному вмешайте желтки. Муку с крахмалом просейте и всыпьте в тесто вместе с разрыхлителем. Взбейте до однородности.

Тесто разделите на две части. Выпекайте коржи по 20 – 25 минут до золотистого оттенка.

Остудите в формах в течение 5 минут, затем выложите на решетку для полного остывания. Коржи должны остаться пышными и не оседать.

На нижний выложите выбранную вами начинку и накройте вторым. Затем присыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой. Оставьте на несколько часов, чтобы бисквит пропитался.

Приятного аппетита!

Лаймовый торт без выпечки

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты для основы:

– 2 стакана грецких орехов;

– 1/2 стакана фиников королевские без косточек;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 1/2 чайной ложки морской соли.



Для начинки:

– 2 стакана пюре из авокадо;

– 1/2 стакана сока лайма;

– 1/4 стакана кленового сиропа;

– 2 столовые ложки цедры лайма;

– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

– 1/2 чайной ложки морской соли.



Лаймовый торт без выпечки / Фото Paleo Gluten-Free

Приготовление:

Смешайте ингредиенты для основы в кухонном комбайне, пока масса не станет слипаться.

Равномерно распределите полученное тесто по дну (и наполовину к стенкам) формы для пирога.

В комбайне соедините все ингредиенты для начинки до однородности. А затем вмешайте туда пюре из авокадо и перемелите еще раз.

Вылейте начинку поверх основы, разровняйте верх шпателем и поставьте охлаждаться в морозильную камеру на ночь, или пока она не достигнет желаемой консистенции.

Готово!

Манник на апельсиновом соке

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 миллилитров апельсинового сока;

– 200 граммов манки;

– 200 граммов сахара;

– 1 лимон;

– 100 миллилитров масла (+1 – 2 столовые ложки для смазывания формы);

– 0,75 – 1 чайная ложка соды;

– 150 граммов муки.

Приготовление:

Сок апельсина смешайте с сахаром и манкой. Добавьте к ним цедру лимона и масло и перемешайте. Оставьте на 30 минут – крупа должна набухнуть.

Добавьте соду, перемешайте и введите порциями муку, помешивая. Затем все смешайте до однородности.

Переложите в форму, смазанную маслом, и поставьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 – 35 минут.

Приятного аппетита!

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