12 марта, 22:55
Этим рецептом восхищаются все хозяйки: классические деруны, которые все обожают
Хрустящие деруны с любимой сметаной – это гордость украинской кухни, которой можно наслаждаться хоть каждый день. Главное – выбрать правильный рецепт, с которым не будет забот.
Картофель, лук, мука и яйцо – непременные атрибуты классических дерунов. Конечно, можно экспериментировать с начинками, но классика всегда будет фаворитом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".
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Классический рецепт дерунов
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– килограмм картофеля;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно вымойте картофель под проточной водой, очистите его от кожуры и измельчите на мелкой терке. Лишний сок нужно отжать, но не полностью – оставьте немного жидкости.
- Лук очистите от шелухи и также натрите на мелкой терке. Переложите полученную луковую массу к тертому картофелю.
- Добавьте к полученной массе яйцо, муку и щепотку соли. Перемешайте все до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду, налейте на нее рафинированное масло, и ложкой выкладывайте смесь, формируя драники. Жарьте их на умеренном огне до золотистого цвета – примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!
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