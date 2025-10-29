Идеально на Хэллоуин: как быстро сделать безе-призраков
- Безе-призраки – простой десерт для Хэллоуина, что готовится из яичных белков, сахара и шоколада.
- Это простая возможность дополнить праздник чем-то колоритным.
Хэллоуин уже скоро, поэтому самое время продумать не только костюмы, но и угощения. А какой же праздник без сладкого, пусть даже с ноткой ужасов?
Безе-призраки – это прекрасная возможность добавить колорита празднования Хэллоуина. Этот десерт очень прост в приготовлении, а его вкус ценят абсолютно все, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 4party.
Как приготовить бизе-призраков?
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 яичных белка;
– 1 стакан сахара;
– щепотка лимонной кислоты;
– небольшое количество шоколада или маленькие шоколадные конфеты (для глаз).
Приготовление:
- В миске взбейте белки с сахаром и щепоткой лимонной кислоты до густой, блестящей пены.
- С помощью кондитерского шприца выложите массу на пергамент в форме призраков, костей или черепов. Фантазируйте, придавая безе оригинальные формы.
- Поставьте заготовки в духовку на несколько минут, чтобы они слегка подрумянились, но не изменили белоснежного цвета.
- Когда безе остынет, сделайте "глаза" для привидений из капель шоколада или маленькими конфетами.
Чем дополнить праздник?
