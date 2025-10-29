Укр Рус
29 октября, 17:12
2

Идеально на Хэллоуин: как быстро сделать безе-призраков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Безе-призраки – простой десерт для Хэллоуина, что готовится из яичных белков, сахара и шоколада.
  • Это простая возможность дополнить праздник чем-то колоритным.

Хэллоуин уже скоро, поэтому самое время продумать не только костюмы, но и угощения. А какой же праздник без сладкого, пусть даже с ноткой ужасов?

Безе-призраки – это прекрасная возможность добавить колорита празднования Хэллоуина. Этот десерт очень прост в приготовлении, а его вкус ценят абсолютно все, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 4party.

Как приготовить бизе-призраков?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 3 яичных белка; 
– 1 стакан сахара; 
– щепотка лимонной кислоты; 
– небольшое количество шоколада или маленькие шоколадные конфеты (для глаз).

Приготовление:

  1. В миске взбейте белки с сахаром и щепоткой лимонной кислоты до густой, блестящей пены.
  2. С помощью кондитерского шприца выложите массу на пергамент в форме призраков, костей или черепов. Фантазируйте, придавая безе оригинальные формы.
  3. Поставьте заготовки в духовку на несколько минут, чтобы они слегка подрумянились, но не изменили белоснежного цвета.
  4. Когда безе остынет, сделайте "глаза" для привидений из капель шоколада или маленькими конфетами.

А еще можно приготовить симпатичного паучка по рецепту из TikTok viktoriia_chui.

Чем дополнить праздник?