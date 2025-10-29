Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Ідеально на Геловін: як швидко зробити безе-привидів
29 жовтня, 17:12
2

Ідеально на Геловін: як швидко зробити безе-привидів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Безе-привиди – простий десерт для Геловіна, що готується з яєчних білків, цукру та шоколаду.
  • Це проста нагода доповнити свято чимось колоритним. 

Геловін вже незабаром, тож саме час продумати не лише костюми, а й частування. А яке ж свято без солодкого, нехай навіть із ноткою жахів?

Безе-привиди – це чудова нагода додати колориту святкування Геловіна. Цей десерт дуже простий у приготуванні, а його смак цінують абсолютно усі, розповідає 24 Канал з посиланням на 4party

Як приготувати бізе-привидів? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 3 яєчні білки; 
– 1 склянка цукру; 
– дрібка лимонної кислоти; 
– невелика кількість шоколаду або маленькі шоколадні цукерки (для очей).

Приготування

  1. У мисці збийте білки з цукром і дрібкою лимонної кислоти до густої, блискучої піни.
  2. За допомогою кондитерського шприца викладіть масу на пергамент у формі привидів, кісток або черепів. Фантазуйте, надаючи безе оригінальних форм.
  3. Поставте заготовки в духовку на кілька хвилин, щоб вони злегка підрум’янилися, але не змінили білосніжного кольору.
  4. Коли безе охолоне, зробіть "очі" для привидів з крапель шоколаду або маленькими цукерками.  

А ще можна приготувати симпатичного павучка за рецептом з TikTok viktoriia_chui.

 