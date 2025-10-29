Ідеально на Геловін: як швидко зробити безе-привидів

Геловін вже незабаром, тож саме час продумати не лише костюми, а й частування. А яке ж свято без солодкого, нехай навіть із ноткою жахів?

Безе-привиди – це чудова нагода додати колориту святкування Геловіна. Цей десерт дуже простий у приготуванні, а його смак цінують абсолютно усі, розповідає 24 Канал з посиланням на 4party. Читайте також Смачно як у бабці: готуємо рогалики, які розлітаються за мить Як приготувати бізе-привидів? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 3 яєчні білки;

– 1 склянка цукру;

– дрібка лимонної кислоти;

– невелика кількість шоколаду або маленькі шоколадні цукерки (для очей). Приготування: У мисці збийте білки з цукром і дрібкою лимонної кислоти до густої, блискучої піни. За допомогою кондитерського шприца викладіть масу на пергамент у формі привидів, кісток або черепів. Фантазуйте, надаючи безе оригінальних форм. Поставте заготовки в духовку на кілька хвилин, щоб вони злегка підрум’янилися, але не змінили білосніжного кольору. Коли безе охолоне, зробіть "очі" для привидів з крапель шоколаду або маленькими цукерками. А ще можна приготувати симпатичного павучка за рецептом з TikTok viktoriia_chui. Чим доповнити свято? Вам можуть стати у пригоді святкові рулетики з курочкою.

А також можна подати баклажани з часником, як це робили колись.