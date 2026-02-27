Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Безумно вкусный итальянский десерт без грамма сахара: когда наслаждение доступно без усилий
27 февраля, 11:27
3

Безумно вкусный итальянский десерт без грамма сахара: когда наслаждение доступно без усилий

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт бананового десерта без сахара включает бананы, молоко, сливочное масло, яичные желтки, кукурузный крахмал, лимонный сок, куркуму и взбитые сливки.
  • По желанию можно добавить в него орехи или кокосовую стружку – это придаст ему приятного хруста.

Когда захотелось сладенького, не всегда стоит тратить много времени и усилий. Некоторые рецепты позволяют сэкономить немало ресурса на другие вещи.

Нежный банановый десерт – отличный способ добавить выходным легкости и незабываемости. Он легкий в приготовлении, а нужные ингредиенты уже есть в вашем холодильнике, рассказывает портал Kuchnia.

Интересно Французы создали конкурента дерунам: готовим новое блюдо, которое всем нравится

Как приготовить нежный банановый десерт?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 – 3 банана;
– 240 миллилитров молока;
– 40 граммов сливочного масла;
– 2 яичных желтка;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1/4 чайной ложки куркумы;
– 250 миллилитров взбитых сливок.

Нежность в каждой ложке / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Сначала очистите бананы от кожуры и измельчите их небольшими кольцами.
  2. Переложите фрукты в сотейник, добавьте кусочек сливочного масла и тушите на огне, пока они не станут мягкими.
  3. После этого с помощью погружного блендера измельчите массу до состояния однородного пюре.
  4. Постепенно вливайте молоко, тщательно перемешивая, а затем введите яичные желтки.
  5. Для придания яркого цвета и баланса вкуса всыпьте куркуму и добавьте лимонный сок.
  6. Верните сотейник на средний огонь и варите смесь, непрерывно помешивая, до заметного загустения. Когда банановая основа остынет, осторожно соедините ее с предварительно взбитыми сливками и продолжайте взбивать, пока продукты полностью не перемешаются.
  7. Накройте полученную массу пищевой пленкой "в контакт" и оставьте до полного застывания. Перед самой сервировкой еще раз взбейте крем миксером, пока он не станет легким и слегка не посветлеет.
  8. Переложите десерт в кондитерский мешок и красиво отсадите в креманки или пиалы.
  9. Вы получите невероятно нежное сливочно-банановое угощение с изысканной текстурой.

Что можно добавить к десерту?

Добавление обжаренных миндальных хлопьев или кокосовой стружки обогатит нежную текстуру десерта приятным хрустом и новыми оттенками вкуса, рассказывает Haps.

Миндаль лучше заранее подсушить на сухой сковороде до золотистого цвета, чтобы подчеркнуть его ореховый аромат, а кокос придаст блюду легких тропических ноток, которые идеально гармонируют с банановой основой.

Вмешивайте эти ингредиенты в массу уже после финального взбивания, непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою форму и не размокли.

Что вкусного приготовить?