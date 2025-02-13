Ваша вторая половинка будет очарована: 3 простых и изысканных десерта на День Валентина

День Святого Валентина – это прекрасная возможность выразить свою любовь и подарить незабываемые впечатления своим половинкам. Кроме традиционных подарков и сердечных посланий, можно удивить любимых и изысканными десертами.

Ведь, что может быть лучше, чем вкусности, приготовленные самостоятельно с мыслями о любимом человеке. 24 Канал подготовил для вас сладкую подборку десертов, которые получатся у каждого. Читайте также "Путь к сердцу через желудок": эти легкие в приготовлении пирожные порадуют половинку на Валентина 3 простых десерта на День Валентина – рецепты "Тирамису" в бокалах Время: 25 минут (2 часа пропитки)

25 минут (2 часа пропитки) Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 150 граммов савоярди;

– 150 миллилитров кофе (эспрессо);

– 250 граммов маскарпоне;

– 200 миллилитров сливок;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 20 граммов какао. Приготовление: Заварите эспрессо или крепкий кофе, дайте ему остыть до комнатной температуры. По желанию добавьте к кофе амаретто или другой ликер.

Миксером взбейте сливки с маскарпоне и сахарной пудрой до однородной, кремообразной массы.

Окунайте каждое савоярди в кофе на 1 – 2 секунды. На дно бокалов выкладывайте слоями печенье и крем, сверху посыпьте какао.

Накройте бокалы пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а лучше – на ночь. Приятного аппетита! Печенье-конвертики на Валентина Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 100 граммов сахарной пудры или сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– джем (густой);

– ванильный сахар;

– красный краситель по желанию. Приготовление: К просеянной муке всыпьте сахарную пудру и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло и руками перетрите в крошку.

Вбейте яйцо и замешайте мягкое, эластичное тесто. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.

Отрежьте от теста примерно 20% на сердечки (просто добавьте к нему пищевой краситель).

Большую часть теста раскатайте в пласт средней толщины, нарежьте на одинаковые квадратики и в середину положите джем.

Сформируйте конвертики и сверху положите сердечко. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 15 минут. Приятного аппетита! Клубничный чизкейк в банках Время: 45 – 50 минут

45 – 50 минут Порции: 6

Клубничный чизкейк в банках ко Дню Валентина / Фото Freepik Ингредиенты:

– 650 миллилитров воды;

– 350 граммов печенья "топленое молоко";

– 400 граммов творога;

– 250 миллилитров сметаны;

– 110 миллилитров масла;

– 2 столовые ложки сгущенного молока;

– 20 граммов желатина;

– 140 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 90 граммов клубничного желе;

– 300 граммов клубники (можно мороженой). Приготовление: Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите масло и смешайте его с крошкой, добавив сгущенное молоко.

Разложите смесь по баночкам и плотно утрамбуйте слой. Поместите баночки в холодильник на 15 минут, а тем временем приготовьте наполнение.

Залейте желатин 250 миллилитрами горячей воды, размешайте до однородной консистенции. Затем густой желатин подогрейте до растапливания и охладите до комнатной температуры.

В отдельной миске перебейте творог со сметаной, обычным и ванильным сахаром до однородности. Добавьте желатин и перемешайте массу. Разлейте творожную начинку по баночкам и поставьте чизкейк в морозилку на 20 минут. Тем временем залейте клубничное желе водой, перемешав смесь до однородности. Свежие или предварительно размороженные ягоды клубники нарежьте на небольшие кусочки и разложите по баночкам.

Залейте чизкейк клубничным желе комнатной температуры и поместите в холодильник до полного застывания, накрыв баночки крышками или пищевой пленкой. Приятного аппетита!