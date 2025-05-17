Его съедают с раз: легкий и дешевый овощной суп с манкой
Супы дают отличную возможность вкусно поесть, не тратя много денег. И даже если ваши родные не являются поклонниками жидких блюд, то насчет этого супа можете не беспокоиться.
Этот суп не добавит хлопот ни одной хозяйке, а его вкус благодаря оригинальному ингредиенту в виде поджаренной манки ценят абсолютно все, информирует 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Рецепт овощного супа с манкой
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 200 граммов капусты;
– 1 большая картофелина;
– 1/2 стакана манной крупы;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Подрумяньте манную крупу на трех столовых ложках масла до приятного золотистого оттенка.
Отдельно обжарьте нарезанный лук вместе с капустой, а затем добавьте натертую морковь. Приправьте все солью и любимыми специями. Продолжайте жарить еще около пяти минут.
Затем добавьте мелко нарезанный картофель, залейте овощным бульоном или водой. Варите на слабом огне примерно 15 – 20 минут.
Добавьте обжаренную манку и готовьте еще 10 минут, пока овощи полностью не размягчатся.
В конце приготовления по желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.
Приятного аппетита!
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