Его съедают с раз: легкий и дешевый овощной суп с манкой

Супы дают отличную возможность вкусно поесть, не тратя много денег. И даже если ваши родные не являются поклонниками жидких блюд, то насчет этого супа можете не беспокоиться.

Этот суп не добавит хлопот ни одной хозяйке, а его вкус благодаря оригинальному ингредиенту в виде поджаренной манки ценят абсолютно все, информирует 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media. Интересно Это печенье готовили все бабушки: рецепт мягкого печенья на сметане, что вернет в детство Рецепт овощного супа с манкой Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 200 граммов капусты;

– 1 большая картофелина;

– 1/2 стакана манной крупы;

растительное масло для жарки. Приготовление: Подрумяньте манную крупу на трех столовых ложках масла до приятного золотистого оттенка. Отдельно обжарьте нарезанный лук вместе с капустой, а затем добавьте натертую морковь. Приправьте все солью и любимыми специями. Продолжайте жарить еще около пяти минут. Затем добавьте мелко нарезанный картофель, залейте овощным бульоном или водой. Варите на слабом огне примерно 15 – 20 минут. Добавьте обжаренную манку и готовьте еще 10 минут, пока овощи полностью не размягчатся. В конце приготовления по желанию можно добавить мелко нарезанную зелень. Приятного аппетита! Так они еще вкуснее: рецепт голубцов с оригинальной начинкой.