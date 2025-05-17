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17 мая, 21:07
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Его съедают с раз: легкий и дешевый овощной суп с манкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Супы дают отличную возможность вкусно поесть, не тратя много денег. И даже если ваши родные не являются поклонниками жидких блюд, то насчет этого супа можете не беспокоиться.

Этот суп не добавит хлопот ни одной хозяйке, а его вкус благодаря оригинальному ингредиенту в виде поджаренной манки ценят абсолютно все, информирует 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Рецепт овощного супа с манкой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 200 граммов капусты;
– 1 большая картофелина;
– 1/2 стакана манной крупы;
растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подрумяньте манную крупу на трех столовых ложках масла до приятного золотистого оттенка.

  2. Отдельно обжарьте нарезанный лук вместе с капустой, а затем добавьте натертую морковь. Приправьте все солью и любимыми специями. Продолжайте жарить еще около пяти минут.

  3. Затем добавьте мелко нарезанный картофель, залейте овощным бульоном или водой. Варите на слабом огне примерно 15 – 20 минут.

  4. Добавьте обжаренную манку и готовьте еще 10 минут, пока овощи полностью не размягчатся.

  5. В конце приготовления по желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.

Приятного аппетита!

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