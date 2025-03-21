Об этом мало кто знает, а стоит: зачем замораживать картофель перед жаркой
Некоторые повара решили заморозить картофель перед тем, как жарить его. Этот метод остается неизвестным широкой общественности.
Попробуйте его и превратите традиционные картофельные рецепты в нечто необыкновенное. Как это сделать правильно и что нужно для этого, кроме картофеля, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.
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Для чего перед жаркой замораживать картофель
В этом кулинарном прорыве эксперты раскрывают простую технику, которая обещает изменить ваше представление о жарке картофеля. Этот метод гарантирует, что картофель выйдет из фритюрницы с великолепной хрустящей корочкой, сохраняя при этом мягкую и нежную внутреннюю часть.
Хотя этот метод особенно эффективен для приготовления картофеля фри, его можно адаптировать и для традиционной жарки на сковороде.
Как вкусно приготовить такой картофель
- Время: 30 минут (1,5 часа замораживания)
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 стакана воды;
– растительное масло.
Приготовление:
- Картофель помойте, почистите и нарежьте соломкой.
- Сложите ее в кастрюлю с чистой водой, иначе картофельная соломка быстро потемнеет.
- Приготовьте маринад, возьмите воду и добавьте соль и сахар. Перемешайте и после растворения ингредиентов переложите в картофель на 20 минут.
- Когда вода станет мутной, слейте ее и обсушите на полотенце или салфетке. Как только вода полностью уйдет, отправьте картофель на 1,5 часа в морозилку и полностью заморозьте.
- Фри готовьте так, чтобы масло покрывало овощи в среднем на 1 – 1,5 сантиметра. Жарьте 7 – 8 минут.
Готово!
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