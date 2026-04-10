Эта ошибка точно испортит кулич: как нужно добавлять масло: как нужно добавлять масло

Эта ошибка точно испортит кулич: как нужно добавлять масло
Приготовление кулича – это процесс не для новичков. Здесь достаточно малейшей ошибки, чтобы все враз пошло наперекосяк.
Вы еще успеваете сделать пасхальную выпечку сами и насладиться особым вкусом праздника. Главное – избежать распространенной ошибки, из-за которой пасха может получиться совсем не такой, как вы ожидаете, рассказывает шеф Игорь Лавреншин.
Читайте также Как испечь идеальную пасху: 3 совета для любимой пасхальной выпечки
Как приготовить идеальный кулич?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма муки;
– 525 миллилитров воды;
– 60 граммов закваски;
– 400 граммов сахара;
– 600 граммов яиц;
– 400 граммов сливочного масла;
– 15 граммов соли;
начинка:
– цукаты и изюм в пропорции 1 к 2.
Этот кулич получится идеальным / Скриншот из видео "Готовим вкусно"
Приготовление
- Сначала интенсивно вымешиваем тесто, чтобы хорошо сформировалась сетка из клейковины. Это необходимо для создания прочного белкового каркаса, что удержит структуру будущей выпечки.
- После замеса массу оставляют для первичного брожения при комнатной температуре примерно на 70 минут.
- Следующим шагом является формирование: заготовки осторожно округляют и сразу раскладывают в бумажные капсулы.
- Далее наступает этап ночной холодной ферментации, когда формы помещают в холодильник при 4 градусов на 9 – 12 часов, что позволяет ферментам создать уникальную текстуру мякиша.
- Утром выпечку достают из холода и переносят в теплое место с температурой около 28 градусов на 2 – 2,5 часа, ожидая, пока объем заготовок увеличится втрое.
- Завершающим этапом является выпекание при 170 градусов до появления насыщенной золотистой корочки и полной готовности внутри.
Украинская пасхальная корзина
В традиционную украинскую корзину обычно кладут базовый набор калорийных продуктов, которые удобно потреблять холодными во время первого праздничного завтрака. Основу составляет выпечка – сдобная или творожная паска, а также сваренные вкрутую яйца (крашанки), которые являются наиболее практичной закуской, рассказывает "Уже-уже".
Из мясных изделий стоит взять запеченную буженину, домашнюю колбасу и кусок сала, поскольку эти продукты долго хранятся без холодильника и хорошо насыщают после длительного поста. Кроме основных блюд, обязательно добавляют корень свежего хрена и соль, которые служат естественными консервантами и усилителями вкуса для мяса и яиц.
Также часто кладут грудку домашнего сыра и порционное сливочное масло. Эти продукты стоит брать именно в такой комбинации, поскольку они составляют полноценный рацион, который легко транспортировать в корзине, а после освящения – быстро нарезать и подать к столу без дополнительного приготовления.
Какие рецепты пригодятся
В этой подборке салатов вы точно найдете что-то себе по вкусу.
А еще вам понравится яркая закуска из яиц, которая исчезнет со стола за минуту.