Эта ошибка точно испортит кулич: как нужно добавлять масло: как нужно добавлять масло

Приготовление кулича – это процесс не для новичков. Здесь достаточно малейшей ошибки, чтобы все враз пошло наперекосяк.

Вы еще успеваете сделать пасхальную выпечку сами и насладиться особым вкусом праздника. Главное – избежать распространенной ошибки, из-за которой пасха может получиться совсем не такой, как вы ожидаете, рассказывает шеф Игорь Лавреншин.

Как приготовить идеальный кулич?

Время : 1 час 30 минут

: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма муки;

– 525 миллилитров воды;

– 60 граммов закваски;

– 400 граммов сахара;

– 600 граммов яиц;

– 400 граммов сливочного масла;

– 15 граммов соли;

начинка:

– цукаты и изюм в пропорции 1 к 2.

Этот кулич получится идеальным / Скриншот из видео "Готовим вкусно"

Приготовление

Сначала интенсивно вымешиваем тесто, чтобы хорошо сформировалась сетка из клейковины. Это необходимо для создания прочного белкового каркаса, что удержит структуру будущей выпечки. После замеса массу оставляют для первичного брожения при комнатной температуре примерно на 70 минут. Следующим шагом является формирование: заготовки осторожно округляют и сразу раскладывают в бумажные капсулы. Далее наступает этап ночной холодной ферментации, когда формы помещают в холодильник при 4 градусов на 9 – 12 часов, что позволяет ферментам создать уникальную текстуру мякиша. Утром выпечку достают из холода и переносят в теплое место с температурой около 28 градусов на 2 – 2,5 часа, ожидая, пока объем заготовок увеличится втрое. Завершающим этапом является выпекание при 170 градусов до появления насыщенной золотистой корочки и полной готовности внутри.

Украинская пасхальная корзина

В традиционную украинскую корзину обычно кладут базовый набор калорийных продуктов, которые удобно потреблять холодными во время первого праздничного завтрака. Основу составляет выпечка – сдобная или творожная паска, а также сваренные вкрутую яйца (крашанки), которые являются наиболее практичной закуской, рассказывает "Уже-уже".

Из мясных изделий стоит взять запеченную буженину, домашнюю колбасу и кусок сала, поскольку эти продукты долго хранятся без холодильника и хорошо насыщают после длительного поста. Кроме основных блюд, обязательно добавляют корень свежего хрена и соль, которые служат естественными консервантами и усилителями вкуса для мяса и яиц.

Также часто кладут грудку домашнего сыра и порционное сливочное масло. Эти продукты стоит брать именно в такой комбинации, поскольку они составляют полноценный рацион, который легко транспортировать в корзине, а после освящения – быстро нарезать и подать к столу без дополнительного приготовления.

