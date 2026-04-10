Ви ще встигаєте зробити великодню випічку самі та насолодитися особливим смаком свята. Головне – уникнути поширеної помилки, через яку паска може вийти геть не такою, як ви очікуєте, розповідає шеф Ігор Лавреншин.

Як приготувати ідеальну паску?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма борошна;

– 525 мілілітрів води;

– 60 грамів закваски;

– 400 грамів цукру;

– 600 грамів яєць;

– 400 грамів вершкового масла;

– 15 грамів солі;

начинка:

– цукати та родзинки у пропорції 1 до 2.

Ця паска вийде ідеальною

Приготування

Спочатку інтенсивно вимішуємо тісто, щоб добре сформувалася сітка з клейковини. Це необхідно для створення міцного білкового каркаса, що втримає структуру майбутньої випічки. Після замісу масу залишають для первинного бродіння при кімнатній температурі приблизно на 70 хвилин. Наступним кроком є формування: заготовки обережно округлюють і одразу розкладають у паперові капсули. Далі настає етап нічної холодної ферментації, коли форми поміщають у холодильник при 4 градусів на 9 – 12 годин, що дозволяє ферментам створити унікальну текстуру м’якуша. Вранці випічку дістають із холоду та переносять у тепле місце з температурою близько 28 градусів на 2 – 2,5 години, чекаючи, поки об'єм заготовок збільшиться втричі. Завершальним етапом є випікання при 170 градусів до появи насиченої золотої скоринки та повної готовності всередині.

Український великодній кошик

До традиційного українського кошика зазвичай кладуть базовий набір калорійних продуктів, які зручно споживати холодними під час першого святкового сніданку. Основу складає випічка – здобна або сирна паска, а також зварені круто яйця (крашанки), які є найбільш практичною закускою, розповідає "Вже-вже".

З м’ясних виробів варто взяти запечену буженину, домашню ковбасу та шматок сала, оскільки ці продукти довго зберігаються без холодильника і добре насичують після тривалого посту. Крім основних страв, обов’язково додають корінь свіжого хрону та сіль, які слугують природними консервантами та підсилювачами смаку для м’яса та яєць.

Також часто кладуть грудку домашнього сиру та порційне вершкове масло. Ці продукти варто брати саме в такій комбінації, оскільки вони складають повноцінний раціон, який легко транспортувати в кошику, а після освячення – швидко нарізати та подати до столу без додаткового приготування.

