По цене дешевле, чем чашка кофе: печенье, которое легко испечь дома
- Домашнее двухцветное печенье можно приготовить за 15 минут из базовых ингредиентов, что экономит семейный бюджет.
- Качественное какао должно быть без примесей, с насыщенным ароматом и вкусом, и после размешивания не должно оставлять водянистый цвет.
Иногда к чаю хочется чего-то простого – без крема, начинки, списка покупок на полстраницы. Именно в такие моменты и вспоминают о домашнем печенье, которое готовится из базовых продуктов и не заставляют тратить лишнее.
Буквально за несколько движений тесто уже становится двухцветным, а обычная выпечка выглядит интереснее, чем можно было ожидать от такого простого набора, рассказывает TikTok Готовим с Катюшкой. Это замечательный десерт к чаю, который еще и сэкономит семейный бюджет.
Как испечь песочное двухцветное печенье?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 80 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 90 миллилитров масла;
– 220 граммов муки;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Яйца соедините с сахаром и ванильным сахаром, после чего хорошо перемешайте до однородной массы.
- Влейте масло и еще раз перемешайте, чтобы смесь стала равномерной. Далее постепенно добавьте муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
- Готовое тесто разделите на 2 одинаковые части: в одну часть добавьте какао, а в другую – дополнительную столовую ложку муки.
- Обе части хорошо вымесите отдельно, чтобы одна стала шоколадной, а вторая осталась светлой.
- После этого сформируйте печенье, соединяя оба вида теста в желаемой форме, как для двухцветного узора.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 170 градусов примерно 15 минут, пока печенье станет готовым, но не пересушенным.
Как узнать настоящее и качественное какао?
Настоящее какао еще в магазине стоит проверить прежде всего по составу. В пачке должно быть указано "какао-порошок" без сахара, ароматизаторов, крахмала и других примесей, пишет Сасао noel. Если это сладкий какао-напиток или смесь, продукт уже нельзя считать чистым какао. Еще один важный признак – запах. Качественный порошок имеет выразительный, насыщенный шоколадный аромат без резкой химической или слишком сладкой ноты.
Если упаковка прозрачная или же открытая, необходимо обратить внимание на вид. Хорошее какао мелкое, однородное, ровного коричневого цвета, без комков и сероватой пыли. Если растереть его между пальцами, оно должно быть не совсем сухим, а немного бархатистым, потому что в составе остается часть какао-масла.
Как ведет себя растворенное какао?
В горячей воде или молоке качественное какао дает насыщенный вкус с естественной горчинкой, а не сладковатый привкус. Если порошок слабо пахнет, имеет бледный цвет и на вкус "никак", это уже не тот продукт, от которого стоит ждать хорошего результата в выпечке или напитках.
После размешивания в чашке качественное какао не должно вести себя как подкрашенная вода. Напиток должен быть равномерным по цвету и довольно густым, а главное с выразительным ароматом. Небольшой осадок возможен – это нормально для натурального какао, особенно если в нем больше какао-масла. Но если порошок взбивается в большие комки, плохо расходится, дает водянистый цвет или вкус остается слабым, это уже может свидетельствовать о низком качестве продукта или посторонних примесях.
Для оптимального подъема теста рекомендуется использовать свежие прессованные дрожжи. Если же вы предпочитаете сухие, то лучше взять активные, а не мгновенные.