Гора печенья из двух яиц: вы влюбитесь в этот рецепт

Захотелось сладенького, а тратить деньги и время не хочется? При желании можно найти выход даже из этой ситуации!

Печенье на майонезе – это то лакомство, которое должна попробовать каждая хозяйка. Оно легкое в приготовлении, получается рассыпчатым и не требует особых затрат, рассказывает портал Kuchnia. Читайте также Французы создали конкурента драникам: готовим новое блюдо, которое всем нравится Как приготовить вкусное рассыпчатое печенье? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 180 граммов сливочного масла;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 2 яйца;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– щепотка ванилина;

– 500 граммов муки;

– пол чайной ложки соли. Вкусняшка без затрат / Фото "Покушать" Приготовление: В течение пяти минут интенсивно взбивайте размягченное сливочное масло, пока оно не станет заметно светлее и пышным. После этого введите в массу майонез, сахарную пудру, яйца, щепотку соли и ванилин, продолжая работать миксером до достижения абсолютной однородности. Добавьте к смеси просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите плотное, но податливое тесто. Готовую массу переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и отсадите на противень, застеленный пергаментом, в форме небольших роз, полосок или любых других узоров по вашему желанию. Отправьте заготовки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до появления аппетитного золотистого румянца. В результате вы получите невероятно нежное и ароматное домашнее печенье, которое буквально тает во рту. Что стоит добавить к печенью? Чтобы превратить обычное домашнее печенье в настоящий кондитерский шедевр, окуните половину каждого охлажденного изделия в растопленный на водяной бане темный или молочный шоколад, советует портал Fajne gotowanie. Пока глазурь еще мягкая, присыпьте ее мелко измельченными жареными орехами (фундуком или миндалем) или цветной кокосовой стружкой. Что еще вкусного приготовить? Попробуйте нежный шоколадный торт, для приготовления которого даже не нужно включать миксер.

А еще пригодятся конфеты "Метеорит", для которых нужно всего 4 ингредиента.