Печенье за копейки на сковороде: рецепт вкусности, которую можно готовить хоть каждый день

Ароматное домашнее печенье добавляет домашней атмосфере особого уюта. И приготовить его можно за считанные минуты без лишних затрат!

Вам даже не придется включать духовку – это печенье требует не только минимальных затрат денег, но и времени. Его можно готовить хоть каждый день и больше никогда не беспокоиться о вкусностях к чаю, рассказывает Pysznosci.

Как приготовить домашнее печенье на сковороде?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 3 столовые ложки воды;

– 150 граммов муки;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– растительное масло;

– мед и кокосовая стружка по вкусу.

Вкус уюта / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Приготовление:

Сначала тщательно взбейте яйцо со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром, после чего введите в массу размягченное сливочное масло. Далее добавьте воду и уксус, хорошо все перемешивая. Отдельно подготовьте сухую базу: соедините просеянную муку с кукурузным крахмалом и разрыхлителем, а затем постепенно соедините эти компоненты с жидкой смесью. Замесите эластичное тесто и оставьте его под салфеткой на несколько минут, чтобы оно "отдохнуло". Раскатайте готовую массу в тонкое полотно и разделите его на небольшие квадраты. Обжаривайте полученные заготовки на разогретой сковороде с большим количеством масла до появления золотистой корочки с обеих сторон. Готовое печенье обязательно выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира. Для финального штриха смажьте теплые изделия медом и притрусите кокосовой стружкой.

На что обратить особое внимание?

Печенье должно быть не только вкусным, но и рыхлым и "слоистым". Достичь этого легко – раскатывайте его максимально тонко, буквально до полупрозрачности, советует Beszamel.

Благодаря уксусу и крахмалу оно будет легко пузыриться – и вы получите идеальный результат.

