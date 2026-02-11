Печенье за копейки на сковороде: рецепт вкусности, которую можно готовить хоть каждый день
- Рецепт домашнего печенья на сковороде включает ингредиенты, такие как яйцо, ванильный сахар, сливочное масло, уксус и муку.
- Для достижения рыхлости и "слоистости" печенья, его следует раскатывать максимально тонко до полупрозрачности.
Ароматное домашнее печенье добавляет домашней атмосфере особого уюта. И приготовить его можно за считанные минуты без лишних затрат!
Вам даже не придется включать духовку – это печенье требует не только минимальных затрат денег, но и времени. Его можно готовить хоть каждый день и больше никогда не беспокоиться о вкусностях к чаю, рассказывает Pysznosci.
Как приготовить домашнее печенье на сковороде?
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 3 столовые ложки воды;
– 150 граммов муки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– растительное масло;
– мед и кокосовая стружка по вкусу.
Вкус уюта / Фото "Вкусные и простые рецепты"
Приготовление:
- Сначала тщательно взбейте яйцо со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром, после чего введите в массу размягченное сливочное масло.
- Далее добавьте воду и уксус, хорошо все перемешивая.
- Отдельно подготовьте сухую базу: соедините просеянную муку с кукурузным крахмалом и разрыхлителем, а затем постепенно соедините эти компоненты с жидкой смесью.
- Замесите эластичное тесто и оставьте его под салфеткой на несколько минут, чтобы оно "отдохнуло". Раскатайте готовую массу в тонкое полотно и разделите его на небольшие квадраты.
- Обжаривайте полученные заготовки на разогретой сковороде с большим количеством масла до появления золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовое печенье обязательно выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира.
- Для финального штриха смажьте теплые изделия медом и притрусите кокосовой стружкой.
На что обратить особое внимание?
Печенье должно быть не только вкусным, но и рыхлым и "слоистым". Достичь этого легко – раскатывайте его максимально тонко, буквально до полупрозрачности, советует Beszamel.
Благодаря уксусу и крахмалу оно будет легко пузыриться – и вы получите идеальный результат.
