31 марта, 12:39
Не отличишь от магазинных: готовим ириски дома из 3 ингредиентов
Домашние ириски имеют нежный сливочный вкус и соблазнительный карамельный аромат. Это лакомство станет идеальным вариантом даже для самых требовательных сладкоежек.
Для приготовления сладостей понадобится минимальный набор продуктов и 30 минут времени. Как приготовить ириски рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Как приготовить ириски в домашних условиях
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 600 граммов сметаны 20%;
– 600 граммов сахара;
– 70 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Перелейте сметану в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения.
- Когда закипела сметана, добавьте сахар. Когда он полностью растворился, уменьшите огонь и готовьте до карамельного цвета, постоянно помешивая. Это продлится некоторое время – примерно 30 минут.
- Далее добавьте масло.
- Массу, что получилась, вылейте в форму на пергамент или силиконовые формочки. Оставьте, чтобы остыла – можете даже поместить в холодильник.
- После этого можете резать ириски и смаковать.
Готово!
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