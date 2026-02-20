Конфеты из 4 ингредиентов лучше "Рафаэлло": идеальный выбор, когда захотелось сладенького
- Конфеты готовятся из 4 ингредиентов: банана, кокосовой стружки, какао-порошка и кокосовой стружки для обвалки.
- Для улучшения конфет можно добавить фундук или миндаль, а также щепотку корицы или экстракт ванили.
Эти конфеты подарят вам много удовольствия. Они не требуют усилий и получаются очень вкусными.
Нужно буквально 10 – 15 минут, чтобы вы с нетерпением ждали, чтобы полакомиться вкусными домашними конфетами. Ими можно наслаждаться как дома, так и брать на работу и угощать коллег, рассказывает инстаграм top havchik.
К теме Россияне снова пытались украсть рецепт торта: как приготовить знаменитый "Старый Львов"
Как приготовить вкусные конфеты с кокосовой стружкой?
- Время: 10 – 15 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 спелый банан;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 10 граммов какао-порошка;
– кокосовая стружка для обвалки.
Делаем конфеты, в которые все влюбляются: рецепт
Приготовление:
- Подготовьте банановую основу, сняв кожуру и тщательно размяв мякоть вилкой до состояния гладкого пюре.
- Соедините полученную массу с кокосовой стружкой, вымешивая до тех пор, пока смесь не станет плотной и пригодной для лепки.
- После этого всыпьте какао и еще раз хорошо перемешайте, чтобы шоколадный цвет распределился равномерно.
- Из готового "теста" выкатайте небольшие аккуратные шарики. Для финального оформления каждую конфету щедро обсыпьте кокосовой стружкой.
- Поместите готовый десерт в холодильник примерно на 30 минут.
Как еще можно улучшить конфеты?
Чтобы превратить эти простые банановые шарики в настоящие изысканные трюфели, попробуйте добавить внутрь целый обжаренный фундук или миндаль. Это создаст приятный контраст между мягкой шоколадной массой и хрустящим центром, советует портал Kuchnia.
Также можно добавить к банановому пюре щепотку молотой корицы или несколько капель экстракта ванили - это сделает вкус более глубоким и профессиональным. Вместо кокосовой стружки для панировки еще можно использовать измельченные жареные орехи или кунжут. Тогда конфеты будут выглядеть как дорогой десерт из кондитерской.
Какие рецепты стоит попробовать?
Попробуйте польское печенье – целая гора вкусностей за считанные минуты.
А на Масленицу стоит подарить себе праздник, сделав начинку из лосося и сыра.