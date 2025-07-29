Приготовление джема – отличный способ продлить летние вкусы зимой. Домашнее варенье может стать идеальным дополнением к чаю, блинам, сырникам и тостам.

Например, можно закрыть на зиму джем из красной смородины. Этот рецепт не требует много ингредиентов, а результат всегда радует, пишет 24 Канал со ссылкой на Мы-Украина.

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Как заготовить на зиму джем из красной смородины?

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма красной смородины;

– 700 граммов сахара;

– 150 миллилитров воды.

Приготовление:

Для начала подготовьте ягоды: аккуратно снимите смородину с веточек, удалите поврежденные плоды и тщательно промойте под струей воды. Дайте стечь лишней влаге.

Положите смородину в большую кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Когда масса закипит, проварите ее 3 – 5 минут, чтобы ягоды начали размягчаться.

Снимите с огня и измельчите смесь в блендере до однородной массы. По желанию, можно перетереть пюре через сито – тогда джем будет без косточек и кожуры, с более гладкой текстурой.

К полученному ягодному пюре добавьте сахар и снова поставьте кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, варите джем в течение 30 – 40 минут. В процессе он начнет густеть, но помните – окончательная консистенция сформируется лишь после полного остывания.

Пока джем варится, простерилизуйте банки и крышки. Горячую ягодную массу разлейте по подготовленным банкам, герметично закройте и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания.

Готово!

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