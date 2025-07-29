29 июля, 16:17
Идеально на зиму – джем из красной смородины: бабушкин рецепт
Основні тези
- Джем из красной смородины получается с кислинкой, в меру сладким и густым.
- Его вкусно намазывать на булку к чаю и как начинку к сладкой выпечке.
Приготовление джема – отличный способ продлить летние вкусы зимой. Домашнее варенье может стать идеальным дополнением к чаю, блинам, сырникам и тостам.
Например, можно закрыть на зиму джем из красной смородины. Этот рецепт не требует много ингредиентов, а результат всегда радует, пишет 24 Канал со ссылкой на Мы-Украина.
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Как заготовить на зиму джем из красной смородины?
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 килограмма красной смородины;
– 700 граммов сахара;
– 150 миллилитров воды.
Приготовление:
- Для начала подготовьте ягоды: аккуратно снимите смородину с веточек, удалите поврежденные плоды и тщательно промойте под струей воды. Дайте стечь лишней влаге.
- Положите смородину в большую кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Когда масса закипит, проварите ее 3 – 5 минут, чтобы ягоды начали размягчаться.
- Снимите с огня и измельчите смесь в блендере до однородной массы. По желанию, можно перетереть пюре через сито – тогда джем будет без косточек и кожуры, с более гладкой текстурой.
- К полученному ягодному пюре добавьте сахар и снова поставьте кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, варите джем в течение 30 – 40 минут. В процессе он начнет густеть, но помните – окончательная консистенция сформируется лишь после полного остывания.
- Пока джем варится, простерилизуйте банки и крышки. Горячую ягодную массу разлейте по подготовленным банкам, герметично закройте и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания.
Готово!
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