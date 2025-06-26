Домашний хлеб с "секретом": рецепт выпечки, которую должен попробовать каждый
Хлеб, сделанный собственными руками, обладает особым шармом. Но есть способ, который поможет сделать его еще лучше!
Хлеб может стать сытной закуской, если немного над ним "поколдовать". Все, что для этого нужно – простейшие ингредиенты и немного фантазии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт домашнего хлеба "с секретом"
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 булка хлеба;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 100 миллилитров сливок;
– 250 граммов сливочного сыра;
– 3 маринованных огурца;
– 2 помидора;
– 3 яйца.
Приготовление:
Сварите яйца вкрутую, охладите и измельчите. Зелень также мелко нарежьте. Огурцы и помидоры нарежьте небольшими кубиками.
Плавленый сыр измельчите на мелкой терке или разомните вилкой.
Охлажденные сливки (или молоко) взбейте до легкой пены и соедините с овощами, сыром и зеленью. Перемешайте.
Приправьте полученную массу солью и молотым перцем по вашему вкусу. У булки срежьте верхнюю часть, выньте мякиш. Внутреннюю часть смажьте мягким сливочным сыром.
Внутрь выложите вареные яйца, залейте овощно-сырной массой и посыпьте зеленью. Если внутри осталось немного места - добавьте часть мякиша.
Накройте "крышкой" от булки и поставьте закуску в холодильник примерно на 2 часа для пропитки.
Приятного аппетита!
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