Домашний кетчуп из кабачков: полезная и вкусная альтернатива магазинному

Кабачки выделяются не только своей универсальностью на кухне, но и пользой для здоровья. Поскольку сезон кабачков в самом разгаре, хозяйкам стоит исследовать разнообразные рецепты и подумать о том, как сохранить этот питательный овощ впрок.

Например, почему бы не закрыть домашний кетчуп из кабачков? Этот рецепт, которым делится 24 Канал со ссылкой на ОГО, не требует много времени или усилий, а результат вас приятно удивит. Читайте также Все будут умолять рецепт, и даже свекровь: маринуем сельдь в томатном соусе Кетчуп из кабачков Время: 2 часа

2 часа Порции: 1 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 0,5 килограмма лука;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 0,5 стакана сахара;

– 0,5 стакана 10% спиртового уксуса;

– 3 красных перца;

– 1 чайная ложка карри;

– 0,5 чайной ложки молотого перца;

– 400 граммов томатной пасты. Приготовление: Тщательно помойте овощи. Кабачки обрежьте с концов, перцы очистите от семян. Лук, перец и кабачки нарежьте полосками.

Нарезанные овощи посыпьте 2 столовыми ложками соли, хорошо перемешайте и оставьте на час.

Поставьте кастрюлю с овощами на огонь и варите 30 минут. После этого оставьте остыть.

Охлажденные овощи взбейте блендером до однородной массы. Добавьте к пюре оставшиеся специи, томатную пасту и уксус. Снова готовьте 10 минут.

Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте. Для лучшего хранения пастеризуйте банки примерно 15 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте эти малосольные помидоры с хреном.