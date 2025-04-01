Майонез в домашних условиях: проверенный рецепт на 10 минут

Домашний майонез приобретает все большую популярность среди потребителей, которые ценят его лучшие вкусовые качества и натуральность по сравнению с магазинными сортами. Этот универсальный соус добавляют ко вторым блюдам и салатам.

Приготовить быстрый майонез дома получится у каждого. 24 Канал делится рецептом домашнего майонеза. Читайте также Это очень вкусно: невероятный паштет из 3 ингредиентов для бутербродов на скорую руку Домашний майонез – классический рецепт Время: 10 минут

10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 2 чайные ложки горчицы;

– 250 миллилитров растительного масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Яйца разбейте в чашу блендера, добавьте соль, сахар и горчицу.

Взбейте блендером ингредиенты до однородности.

Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбивайте массу, добавляя в нее масло.

Как только соус загустеет, влейте лимонный сок и взбейте еще раз. Готово! Тоже вкусно: морковно-сырная намазка