14 апреля, 08:32
Недорогая домашняя колбаса всего за час: лучший рецепт на Пасху
Домашняя колбаса - обязательный атрибут пасхального стола. И сделать ее можно без лишних усилий и затрат времени.
Домашняя колбаса всего за час – это отличное предложение для тех, кто будет иметь немало праздничных хлопот. Не стоит усложнять себе жизнь, лучше приберечь силы на празднование или время с родными, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 3 колбасы
Ингредиенты:
– 900 граммов куриных окорочков без костей;
– 1 пакетик желатина (15 граммов);
– 2 столовые ложки легкого майонеза;
– чеснок, приправы, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промываем курицу и тщательно удаляем все косточки.
- Кожу с бедер оставляем - она придаст колбасе сочности и богатого вкуса.
- Нарезаем куриное мясо мелкими кусочками - примерно до 2 сантиметров.
- Чеснок измельчаем и добавляем к мясу.
- Также солим, перчим и добавляем специи.
- Вмешиваем 2 ложки майонеза и оставляем на 10 минут.
- Добавляем желатин и снова тщательно перемешиваем.
- Выкладываем часть подготовленного фарша на пищевую пленку, плотно заворачиваем, формируя колбаску. Получается примерно 3 колбаски.
- Каждую колбаску дополнительно заворачиваем в фольгу для запекания.
- Выпекаем при 180 градусах до 1 часа.
- Охлаждаем и оставляем в холодильнике до празднования.
Приятного аппетита!
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