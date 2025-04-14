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14 апреля, 08:32
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Недорогая домашняя колбаса всего за час: лучший рецепт на Пасху

Лилия Имбировская-Сиваковская

Домашняя колбаса - обязательный атрибут пасхального стола. И сделать ее можно без лишних усилий и затрат времени.

Домашняя колбаса всего за час – это отличное предложение для тех, кто будет иметь немало праздничных хлопот. Не стоит усложнять себе жизнь, лучше приберечь силы на празднование или время с родными, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт домашней колбасы

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 3 колбасы

Ингредиенты:
– 900 граммов куриных окорочков без костей;
– 1 пакетик желатина (15 граммов);
– 2 столовые ложки легкого майонеза;
– чеснок, приправы, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промываем курицу и тщательно удаляем все косточки.
  2. Кожу с бедер оставляем - она придаст колбасе сочности и богатого вкуса.
  3. Нарезаем куриное мясо мелкими кусочками - примерно до 2 сантиметров.
  4. Чеснок измельчаем и добавляем к мясу.
  5. Также солим, перчим и добавляем специи.
  6. Вмешиваем 2 ложки майонеза и оставляем на 10 минут.
  7. Добавляем желатин и снова тщательно перемешиваем.
  8. Выкладываем часть подготовленного фарша на пищевую пленку, плотно заворачиваем, формируя колбаску. Получается примерно 3 колбаски.
  9. Каждую колбаску дополнительно заворачиваем в фольгу для запекания.
  10. Выпекаем при 180 градусах до 1 часа.
  11. Охлаждаем и оставляем в холодильнике до празднования.

Приятного аппетита!

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