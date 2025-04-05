Получится такой, как у бабушки: рецепт любимой домашней колбасы на Пасху

Пасхальные праздники – это прекрасная возможность приготовить много вкусностей. И среди них непременно должна быть домашняя колбаса.

У каждого из нас есть счастливое воспоминание из детства, когда заботливые руки бабушки колдовали над пасхальными приготовлениями. 24 Канал предлагает приготовить домашнюю колбасу, которая подарит такие же яркие мгновения счастья.

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Рецепт домашней колбасы

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма жирной свинины;

– 500 граммов постной свинины или говядины;

– головка чеснока;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1/2 чайной ложки душистого перца;

– 100 миллилитров воды или бульона;

– 2 – 3 метра вымоченной и промытой кишки.

Приготовление:

Нарежьте мясо очень мелкими кусочками острым ножом, не превращая его в фарш. К нарезанному мясу добавьте соль, черный перец, измельченный чеснок и немного холодной воды или бульона для сочности. Тщательно вымешайте мясную массу руками до однородности. Накройте миску и поставьте в холодильник настаиваться минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь. Подготовьте кишки для колбасы. С помощью специальной насадки для колбас на мясорубке или используя срезанную пластиковую бутылку, осторожно начините кишки подготовленным фаршем. Следите, чтобы не набивать кишки слишком плотно, иначе они могут лопнуть во время приготовления. Перевяжите наполненные кишки ниткой, формируя колбаски длиной примерно 25 – 30 сантиметров. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите сформированные колбаски на противень. С помощью зубочистки сделайте несколько неглубоких проколов в каждой колбаске, чтобы выходил лишний воздух и жир во время запекания. Запекайте колбасу в разогретой духовке в течение 40 – 50 минут, периодически переворачивая их для равномерного пропекания. Затем увеличьте температуру духовки до 220 градусов и запекайте еще 10 – 15 минут, чтобы колбаса приобрела аппетитную румяную корочку.

Приятного аппетита!

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