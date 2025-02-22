Все только и будут спрашивать, где вы ее заказали: готовим домашнюю пиццу, которую не отличить от купленной

Эта домашняя пицца однозначно войдет в ваш топ любимых блюд. С первого раза вы сами не поверите, что приготовили ее собственноручно.

Домашняя пицца может ничем не отличаться от заказанной, главное – выбрать правильный рецепт теста и подойти к начинке и оформлению с фантазией. Если все сделать с вдохновением – вы больше не захотите заказывать одно из любимых блюд, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Полезно знать Двух ответов нет: можно ли мыть мясо перед приготовлением: что можно мыть мясо перед приготовлением

Рецепт домашней пиццы

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 миллилитров воды;

– 130 граммов муки;

– 1 яйцо;

– чайная ложка подсолнечного масла;

– 0,5 чайной ложки соли;

– любимые соус и начинка.

Приготовление:

Воду нагреваем, смешиваем с яйцом, солью и маслом. Чтобы аромат был лучшим, можно заменить подсолнечное масло на оливковое. Просеиваем муку в жидкую основу. Замешиваем тесто, пока оно не станет эластичным и однородным. Оставьте тесто отдохнуть и приготовьте любимую начинку, не забудьте об эстетическом оформлении. Выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Не бойтесь больших объемов: рецепт салата из моркови и курицы на всю неделю.