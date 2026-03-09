Забытое киевское печенье "мантульки": рецепт из кулинарной книги 1957 года

Название "мантульки" сегодня звучит почти необычно. Так в старых рецептах называли простое песочное печенье, которое пекли дома к чаю. Рецепт сохранился в кулинарной книге 1957 года.

Здесь все довольно просто – песочное тесто на масле, сметана для мягкости и немного миндаля для вкуса, сообщает Shuba. Такое печенье пекло для чаепития, а еще оно было очень популярным в кафе.

Как приготовить киевское песочное печенье?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 400 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 125 граммов сахара;

– 120 граммов сметаны 20%;

– 100 граммов миндаля;

– 1 грамм соли;

– 30 граммов сметаны 20%.

Невероятный вид и вкус / Фото vecteezy

Приготовление:

Вскипятите воду. Миндаль переложите в миску, залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду и очистите орехи от кожуры. Слегка подсушите их на сухой сковороде, после чего измельчите. 2 столовые ложки миндаля отложите для украшения печенья. В миске взбейте сметану с сахаром и солью, чтобы сахар полностью растворился. Отдельно просейте муку и смешайте ее с измельченными орехами. Сливочное масло растопите в небольшой кастрюле, влейте к муке и перемешайте вилкой, чтобы не осталось комочков. Добавьте сметанную смесь и замесите маслянистое густое тесто. Духовку разогрейте до 170 градусов, а противень застелите пергаментом. Тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра и вырежьте печенье формочкой. Выложите заготовки на противень на небольшом расстоянии друг от друга, смажьте каждую сметаной и посыпьте отложенным миндалем. Выпекайте примерно 15 минут, до легкой золотистости. Учитывая толщину теста, проверяйте готовность уже через 10 – 13 минут после начала выпекания.

Чем заменить миндаль в выпечке?

Самая простая замена для украинской кухни – грецкие орехи, Timesofindia. Они дешевле, доступнее и почти всегда есть на кухне. Если немного подсушить их на сухой сковороде, вкус становится глубже и теплее.

Еще одна удачная альтернатива – фундук. Он более насыщенный и сладкий. В бисквитах, пирожных или домашних тарталетках фундук подойдет прекрасно. Иногда хорошим решением становятся семена подсолнечника. Это звучит неожиданно, но если перемолоть их до состояния грубой крошки и добавить в тесто, они дают легкую ореховую текстуру.

Какие рецепты стоит попробовать?