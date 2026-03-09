Забытое киевское печенье "мантульки": рецепт из кулинарной книги 1957 года
- "Мантульки" – это старинное киевское песочное печенье с 1957 года, которое готовят из муки, масла, сметаны и миндаля.
- Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами, фундуком или семенами подсолнечника для разнообразия вкуса.
Название "мантульки" сегодня звучит почти необычно. Так в старых рецептах называли простое песочное печенье, которое пекли дома к чаю. Рецепт сохранился в кулинарной книге 1957 года.
Здесь все довольно просто – песочное тесто на масле, сметана для мягкости и немного миндаля для вкуса, сообщает Shuba. Такое печенье пекло для чаепития, а еще оно было очень популярным в кафе.
Интересно Вкусная и простая намазка из свеклы: не ищите сложных рецептов в пост
Как приготовить киевское песочное печенье?
- Время: 40 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 400 граммов пшеничной муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 125 граммов сахара;
– 120 граммов сметаны 20%;
– 100 граммов миндаля;
– 1 грамм соли;
– 30 граммов сметаны 20%.
Невероятный вид и вкус / Фото vecteezy
Приготовление:
- Вскипятите воду. Миндаль переложите в миску, залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду и очистите орехи от кожуры.
- Слегка подсушите их на сухой сковороде, после чего измельчите. 2 столовые ложки миндаля отложите для украшения печенья. В миске взбейте сметану с сахаром и солью, чтобы сахар полностью растворился.
- Отдельно просейте муку и смешайте ее с измельченными орехами. Сливочное масло растопите в небольшой кастрюле, влейте к муке и перемешайте вилкой, чтобы не осталось комочков.
- Добавьте сметанную смесь и замесите маслянистое густое тесто.
- Духовку разогрейте до 170 градусов, а противень застелите пергаментом.
- Тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра и вырежьте печенье формочкой. Выложите заготовки на противень на небольшом расстоянии друг от друга, смажьте каждую сметаной и посыпьте отложенным миндалем.
- Выпекайте примерно 15 минут, до легкой золотистости.
- Учитывая толщину теста, проверяйте готовность уже через 10 – 13 минут после начала выпекания.
Чем заменить миндаль в выпечке?
Самая простая замена для украинской кухни – грецкие орехи, Timesofindia. Они дешевле, доступнее и почти всегда есть на кухне. Если немного подсушить их на сухой сковороде, вкус становится глубже и теплее.
Еще одна удачная альтернатива – фундук. Он более насыщенный и сладкий. В бисквитах, пирожных или домашних тарталетках фундук подойдет прекрасно. Иногда хорошим решением становятся семена подсолнечника. Это звучит неожиданно, но если перемолоть их до состояния грубой крошки и добавить в тесто, они дают легкую ореховую текстуру.
Какие рецепты стоит попробовать?
Попробуйте запечь скумбрию, которая будет вкуснее любого мяса.
А еще вы будете в восторге от немецкого сырника.