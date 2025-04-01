1 апреля, 12:39
Те самые, что собрали миллиарды просмотров: готовим дубайские конфеты не за все деньги мира
Поклонники знаменитого дубайского шоколада найдут для себя много интересного и в конфетах с этой начинкой. Лакомство, которое продается в магазинах по высоким ценам, можно легко повторить в домашних условиях.
Домашние дубайские конфеты получатся хорошо с первого раза. Рецептом дубайских конфет делится 24 Канал со ссылкой на @gotuemo_z_Katuchkoyu.
Читайте также Смешать все, в духовку и готово: рецепт невероятно простого и вкусного кекса к чаю
Дубайские конфеты
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов пасты фисташковой;
– 250 граммов тесто катаифи;
– 250 граммов молочного шоколада;
– 80 граммов масла сливочного.
Приготовление:
- Нарежьте тесто катаифи на небольшие кусочки. Обжарьте его на сливочном масле или немного подсушите на сухой сковороде, все время помешивая.
- Хорошо перемешайте тесто с фисташковой пастой.
- Растопите шоколад в микроволновой печи. Смажьте им силиконовые формочки и подморозьте 5 – 10 минут в морозильной камере.
- Выложите начинку в формочки и залейте оставшимся шоколадом. Поместите в морозильную камеру.
- Конфеты готовы, когда затвердеют. Теперь можете похрустеть.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: домашние ириски из 3 ингредиентов.