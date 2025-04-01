Те самые, что собрали миллиарды просмотров: готовим дубайские конфеты не за все деньги мира

Поклонники знаменитого дубайского шоколада найдут для себя много интересного и в конфетах с этой начинкой. Лакомство, которое продается в магазинах по высоким ценам, можно легко повторить в домашних условиях.

Домашние дубайские конфеты получатся хорошо с первого раза. Рецептом дубайских конфет делится 24 Канал со ссылкой на @gotuemo_z_Katuchkoyu. Читайте также Смешать все, в духовку и готово: рецепт невероятно простого и вкусного кекса к чаю Дубайские конфеты Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 100 граммов пасты фисташковой;

– 250 граммов тесто катаифи;

– 250 граммов молочного шоколада;

– 80 граммов масла сливочного. Приготовление: Нарежьте тесто катаифи на небольшие кусочки. Обжарьте его на сливочном масле или немного подсушите на сухой сковороде, все время помешивая.

Хорошо перемешайте тесто с фисташковой пастой.

Растопите шоколад в микроволновой печи. Смажьте им силиконовые формочки и подморозьте 5 – 10 минут в морозильной камере.

Выложите начинку в формочки и залейте оставшимся шоколадом. Поместите в морозильную камеру.

Конфеты готовы, когда затвердеют. Теперь можете похрустеть. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашние ириски из 3 ингредиентов.