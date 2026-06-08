Подруги будут умолять о рецепте этого джема из клубники: делайте сразу большой запас

Клубникой нужно не только насладиться сейчас, а сделать как можно большие запасы на потом. Джем – отличное решение для такой идеи.

Правильная пропорция – главный секрет идеального результата. "Один к одному" всегда работает в случае с клубникой, рассказывает портал Kwestia smaku. Читайте также Клубника и сливки создают идеальный дуэт: готовим хитовый десерт лета Как сделать джем из клубники? Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 килограмм сахара. Этот джем точно стоит иметь в кладовой / Фото Pixabay Приготовление: Хорошо вымойте клубнику, очистите ее от зеленых хвостиков и оставьте в дуршлаге, чтобы полностью стекла лишняя влага. Измельчите ягоды на кусочки, переложите во вместительную кастрюлю, засыпьте сахаром с пектином (желатиновым сахаром) и хорошо перемешайте. Накройте емкость крышкой и оставьте в холодильнике или другом прохладном помещении на 4 часа, за это время один или два раза аккуратно перемешав массу. После этого поставьте кастрюлю на плиту и, непрерывно помешивая, доведите смесь до кипения. Как только появятся первые пузырьки, уменьшите огонь до среднего и варите варенье еще ровно 4 минуты, время от времени помешивая. Горячую массу сразу же распределите по чистым и сухим банкам, стараясь поровну наливать сироп и ягодную гущу, после чего герметично закатайте крышками.