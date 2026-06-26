Самые популярные куриные джерки – в домашних условиях: простой рецепт для духовки

Куриные джерки – это вкусный перекус или дополнение к прохладительным напиткам. Сегодня их можно найти в любом магазине, но лучше всего всегда то, что сделано своими руками.

Джерки станет отличным выбором для любого вида досуга. Этот перекус можно приготовить без лишних затрат прямо на своей кухне — достаточно воспользоваться рецептом из TikTok valeria_pytel_. Читайте также Не просто тост с ветчиной: "крок-мадам" превратит завтрак в маленький праздник Как приготовить джерки дома? Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– смесь любимых специй. Популярная домашняя закуска: смотрите видео Приготовление: Мясо тщательно измельчаем на кусочки. Смешиваем с приготовленным маринадом и хорошо перемешиваем. После этого накрываем емкость и отправляем в холодильник на 24 часа для насыщения вкусом. Затем выкладываем мясные ломтики на решетку и подсушиваем в духовке при температуре 80 градусов в течение 3 часов.