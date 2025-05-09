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9 мая, 14:59
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5 минут – и блюдо на столе: как вкусно подать фасоль со шпинатом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Для того, чтобы вкусно поесть, не всегда нужно долго стоять у плиты. Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы на столе оказалось замечательное блюдо.

Вкусное и сытное блюдо из бюджетных ингредиентов – это то, что точно должно быть у вас под рукой. 24 Канал рекомендует сохранить этот рецепт портала Shuba, ведь он точно пригодится.

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Рецепт фасоли со шпинатом

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов отварной фасоли;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 пучок петрушки;
– 100 граммов беби-шпината;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Налейте немного масла на сковородку и поставьте ее на средний огонь. Добавьте измельченный чеснок – он начнет отдавать аромат при нагревании. Тем временем мелко нарежьте предварительно промытую петрушку.
  2. Как только запах чеснока станет отчетливым, высыпьте на сковородку фасоль, предварительно процеженную через сито.
  3. Приправьте все солью и перцем, хорошо перемешайте. Затем добавьте петрушку и сбрызните блюдо свежим лимонным соком.
  4. В конце положите шпинат, накройте крышкой и дайте ему немного потомиться, буквально 1 – 2 минуты, пока листья не станут мягкими.
  5. Снимите крышку, осторожно перемешайте и сразу выключайте огонь.

Приятного аппетита!

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