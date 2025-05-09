9 мая, 14:59
5 минут – и блюдо на столе: как вкусно подать фасоль со шпинатом
Для того, чтобы вкусно поесть, не всегда нужно долго стоять у плиты. Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы на столе оказалось замечательное блюдо.
Вкусное и сытное блюдо из бюджетных ингредиентов – это то, что точно должно быть у вас под рукой. 24 Канал рекомендует сохранить этот рецепт портала Shuba, ведь он точно пригодится.
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Рецепт фасоли со шпинатом
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов отварной фасоли;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 пучок петрушки;
– 100 граммов беби-шпината;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Налейте немного масла на сковородку и поставьте ее на средний огонь. Добавьте измельченный чеснок – он начнет отдавать аромат при нагревании. Тем временем мелко нарежьте предварительно промытую петрушку.
- Как только запах чеснока станет отчетливым, высыпьте на сковородку фасоль, предварительно процеженную через сито.
- Приправьте все солью и перцем, хорошо перемешайте. Затем добавьте петрушку и сбрызните блюдо свежим лимонным соком.
- В конце положите шпинат, накройте крышкой и дайте ему немного потомиться, буквально 1 – 2 минуты, пока листья не станут мягкими.
- Снимите крышку, осторожно перемешайте и сразу выключайте огонь.
Приятного аппетита!
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