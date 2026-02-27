Фрикадельки из ресторана на вашем столе: останется лишь добавить любимый гарнир
- Рецепт фрикаделек включает фарш, лук, яйцо, манку, специи и томатный сок.
- Фрикадельки обжариваются и тушатся в томатном соусе с овощами в течение 15 минут.
Сочные фрикадельки будут настоящим подарком для ваших родных. Добавляем томатный соус и любимый гарнир – и они будут просить вас приготовить это блюдо снова.
Мясные фрикадельки радуют хозяек не только своим вкусом, но и универсальностью. Какой бы гарнир вы не готовили - вкусовая композиция всегда будет идеальной, рассказывает TikTok vivien_kb.
Как приготовить вкусные фрикадельки в соусе?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 1 лук;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка манки;
– соль, перец и паприка по вкусу;
– мука для обвалки;
– 1 стакан томатного сока;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– зелень по желанию.
Готовим вкусные и сочные фрикадельки: видео
Приготовление:
- Соедините фарш с мелко натертым луком, вбейте яйцо и всыпьте манку.
- Приправьте массу солью, перцем и паприкой, после чего тщательно вымешайте до однородности.
- Из полученной смеси сформируйте небольшие аккуратные шарики и каждый из них запанируйте в муке.
- Обжарьте фрикадельки на разогретой сковороде до появления золотистой корочки, а затем временно переложите их на отдельную тарелку. В том же масле, где жарилось мясо, пассеруйте измельченный лук и натертую морковь до мягкости.
- Влейте томатный сок, перемешайте овощную смесь и осторожно верните поджаренные шарики обратно в сковородку.
- Накройте блюдо крышкой и тушите на медленном огне примерно 15 минут, чтобы мясо пропиталось соусом.
- Перед завершением приготовления посыпьте фрикадельки свежей измельченной зеленью для аромата.
Как смягчить кислотность томатов?
Добавление небольшого количества сахара в томатный сок поможет нейтрализовать излишнюю кислоту помидоров, делая вкус подливы более глубоким и бархатным, подсказывает портал Pysznosci.
Сметана же, добавлена на этапе тушения, смягчит остроту специй и превратит соус в нежную сливочную подливу, которая идеально пропитает мясные шарики, делая их еще более сочными.
