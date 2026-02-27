Мясные фрикадельки радуют хозяек не только своим вкусом, но и универсальностью. Какой бы гарнир вы не готовили - вкусовая композиция всегда будет идеальной, рассказывает TikTok vivien_kb.

Как приготовить вкусные фрикадельки в соусе?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша;

– 1 лук;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка манки;

– соль, перец и паприка по вкусу;

– мука для обвалки;

– 1 стакан томатного сока;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– зелень по желанию.

Приготовление:

Соедините фарш с мелко натертым луком, вбейте яйцо и всыпьте манку. Приправьте массу солью, перцем и паприкой, после чего тщательно вымешайте до однородности. Из полученной смеси сформируйте небольшие аккуратные шарики и каждый из них запанируйте в муке. Обжарьте фрикадельки на разогретой сковороде до появления золотистой корочки, а затем временно переложите их на отдельную тарелку. В том же масле, где жарилось мясо, пассеруйте измельченный лук и натертую морковь до мягкости. Влейте томатный сок, перемешайте овощную смесь и осторожно верните поджаренные шарики обратно в сковородку. Накройте блюдо крышкой и тушите на медленном огне примерно 15 минут, чтобы мясо пропиталось соусом. Перед завершением приготовления посыпьте фрикадельки свежей измельченной зеленью для аромата.

Как смягчить кислотность томатов?

Добавление небольшого количества сахара в томатный сок поможет нейтрализовать излишнюю кислоту помидоров, делая вкус подливы более глубоким и бархатным, подсказывает портал Pysznosci.

Сметана же, добавлена на этапе тушения, смягчит остроту специй и превратит соус в нежную сливочную подливу, которая идеально пропитает мясные шарики, делая их еще более сочными.

