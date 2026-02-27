Мʼясні фрикадельки тішать господинь не лише своїм смаком, а й універсальністю. Який би гарнір ви не готували — смакова композиція завжди буде ідеальною, розповідає TikTok vivien_kb.

Як приготувати смачні фрикадельки в соусі?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка манки;

– сіль, перець і паприка до смаку;

– борошно для обвалювання;

– 1 склянка томатного соку;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– зелень за бажанням.

Готуємо смачні та соковиті фрикадельки: відео

Приготування:

Поєднайте фарш із дрібно натертою цибулею, вбийте яйце та всипте манку. Приправте масу сіллю, перцем і паприкою, після чого ретельно вимішайте до однорідності. З отриманої суміші сформуйте невеликі акуратні кульки та кожну з них запаніруйте в борошні. Обсмажте фрикадельки на розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки, а потім тимчасово перекладіть їх на окрему тарілку. У тій же олії, де смажилося м'ясо, пасеруйте подрібнену цибулю та натерту моркву до м’якості. Влийте томатний сік, перемішайте овочеву суміш і обережно поверніть підсмажені кульки назад у сковорідку. Накрийте страву кришкою і тушкуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин, щоб м'ясо просочилося соусом. Перед завершенням приготування посипте фрикадельки свіжою подрібненою зеленню для аромату.

Як помʼякшити кислотність томатів?

Додавання невеликої кількості цукру до томатного соку допоможе нейтралізувати зайву кислоту помідорів, роблячи смак підливи більш глибоким та оксамитовим, підказує портал Pysznosci.

Сметана ж, додана на етапі тушкування, пом'якшить гостроту спецій і перетворить соус на ніжну вершкову підливу, яка ідеально просочить м'ясні кульки, роблячи їх ще соковитішими.

