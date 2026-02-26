Салат з картоплею – це завжди смачно та поживно, а головне – без зайвої мороки та довгого стояння над плитою. Шедевр інколи потребує не зусиль, а правильного підходу та вдалого поєднання інгредієнтів, розповідає Kuchnia.

Як приготувати смачний салат з картоплі?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 2 свіжі або мариновані огірки;

– 1 цибулина;

– пучок кропу;

– сіль та перець до смаку;

– олія.

Салат, який замінить будь-яку вечерю / Фото "Смачні та прості рецепти"

Приготування:

Для приготування цього салату спочатку відваріть картоплю в шкірці, дайте їй охолонути, після чого почистьте та подрібніть кубиками середнього розміру. Мариновані або свіжі огірки наріжте скибочками, цибулю нашаткуйте дрібними шматочками, а свіжий кріп дрібно порубайте ножем. Поєднайте всі підготовлені компоненти у великій салатниці, додайте сіль та мелений перець, після чого заправте страву духмяною олією. Залиште салат настоятися протягом 15 хвилин, щоб інгредієнти обмінялися ароматами, і подавайте до столу. Для більш виразного та гострого смаку цибулю можна попередньо замаринувати або додати безпосередньо в салат ложку яблучного чи винного оцту.

Що можна додати, щоб салат був смачнішим?

Додавання копченої риби, наприклад скумбрії або гарячого копчення лосося, перетворює звичайний картопляний салат на ситну та самодостатню страву. Рибу варто розібрати на невеликі волокна або нарізати кубиками, ретельно видаливши всі кісточки, розповідає Smakosze.

Її солоний, димний аромат створює ідеальний контраст із нейтральною картоплею та хрусткими огірками, роблячи смак глибоким і багатогранним. Зважаючи на ваші кулінарні інтереси, важливо додавати рибу наприкінці, щоб не перетворити її на пасту під час перемішування.

Таке поєднання характерне для північноєвропейської кухні та найкраще смакує, якщо заправити салат не просто олією, а сумішшю гірчиці в зернах та лимонного соку.

