Традиции – это вкусно: вспоминаем полтавские галушки с грибами

Украинская кухня славится вкусными и сытными блюдами. Полтавские галушки с грибами должна попробовать каждая хозяйка.

Галушки сумели пройти сквозь века и часто всплывают в творчестве украинских писателей. Это и неудивительно, ведь их вкус действительно просто невероятный. 24 Канал предлагает вспомнить его с рецептом из ТикТок yuliia.senych.

Будет полезно Он недаром покорил мир: рецепт греческого пирога со шпинатом и сыром – это божественно вкусно

Рецепт клецок с грибами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 350 миллилитров кефира;

– 550 граммов муки;

– по 0,5 чайной ложки соды и соли;

– 1 яйцо;

начинка:

– 400 граммов грибов;

– 2 луковицы;

– соль и перец по вкусу;

соус:

– 150 граммов грибов;

– 1 луковица;

– 150 миллилитров сливок (30%);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала в просеянную муку добавьте щепотку соли и соду. В центре сделайте углубление, влейте кефир комнатной температуры, вбейте яйца и замесите мягкое, эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку или положите в пакет и оставьте "отдохнуть" на 20 – 30 минут при комнатной температуре. Пока тесто настаивается, подготовьте начинку: обжарьте грибы с луком до появления аппетитной золотистой корочки. Раскатайте тесто в пласт средней толщины, вырежьте кружочки или сформируйте их вручную. В центр каждого выложите ложку начинки и аккуратно залепите края, как у хинкали. Готовим галушки на пару: кастрюлю накройте марлей, смазанной растительным или сливочным маслом, и выложите на нее сформированные изделия. Накройте крышкой и варите примерно 10 минут. Для соуса поджарьте грибы с луком, влейте жирные сливки и тушите до загустения. Подавайте готовые клецки, щедро полив сливочным грибным соусом.

Приятного аппетита!

Отличный ужин на всю семью: готовим жульен на сковороде.