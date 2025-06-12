Традиции – это вкусно: вспоминаем полтавские галушки с грибами
- Полтавские галушки с грибами является традиционным украинским блюдом, которое рекомендуют попробовать каждой хозяйке.
- Рецепт включает ингредиенты для теста, начинки и соуса, в частности кефир, мука, грибы, лук, сливки и специи.
Украинская кухня славится вкусными и сытными блюдами. Полтавские галушки с грибами должна попробовать каждая хозяйка.
Галушки сумели пройти сквозь века и часто всплывают в творчестве украинских писателей. Это и неудивительно, ведь их вкус действительно просто невероятный. 24 Канал предлагает вспомнить его с рецептом из ТикТок yuliia.senych.
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Рецепт клецок с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 350 миллилитров кефира;
– 550 граммов муки;
– по 0,5 чайной ложки соды и соли;
– 1 яйцо;
начинка:
– 400 граммов грибов;
– 2 луковицы;
– соль и перец по вкусу;
соус:
– 150 граммов грибов;
– 1 луковица;
– 150 миллилитров сливок (30%);
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Сначала в просеянную муку добавьте щепотку соли и соду. В центре сделайте углубление, влейте кефир комнатной температуры, вбейте яйца и замесите мягкое, эластичное тесто.
Заверните его в пищевую пленку или положите в пакет и оставьте "отдохнуть" на 20 – 30 минут при комнатной температуре.
Пока тесто настаивается, подготовьте начинку: обжарьте грибы с луком до появления аппетитной золотистой корочки. Раскатайте тесто в пласт средней толщины, вырежьте кружочки или сформируйте их вручную. В центр каждого выложите ложку начинки и аккуратно залепите края, как у хинкали.
Готовим галушки на пару: кастрюлю накройте марлей, смазанной растительным или сливочным маслом, и выложите на нее сформированные изделия. Накройте крышкой и варите примерно 10 минут.
Для соуса поджарьте грибы с луком, влейте жирные сливки и тушите до загустения. Подавайте готовые клецки, щедро полив сливочным грибным соусом.
Приятного аппетита!
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