Чтобы не потерял вкус и аромат: где правильно хранить молотый кофе

Каждый наш день начинается с чашки любимого кофе. Но важно правильно его хранить, иначе его вкус и аромат каждый день будут становиться невыразительными.

От способа хранения кофе зависит то, какой вкус и аромат будет иметь ваш напиток. Одна ошибка – и разница будет настолько существенной, что вы точно ее почувствуете. 24 Канал рекомендует обратить внимание на советы, которыми поделился портал Real simple.

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Как хранить молотый кофе

Эксперты советуют не создавать себе лишних проблем и придерживаться двух ключевых факторов:

герметичный контейнер или банка;

прохладное темное место.

Этих двух критериев достаточно, чтобы вашему кофе ничего не угрожало. Точно не обращайте внимания на совет поставить кофе в холодильник: конденсат будет причиной несвежего вкуса напитка.

Интересным решением может стать замораживание кофе небольшими порциями в вакуумных пакетах, но это требует дополнительных усилий и времени, поэтому этот способ не имеет большой популярности.

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