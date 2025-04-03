Не только из желатина и белков: рецепт вкусной глазури на пасху, которая превзойдет все предыдущие

Обычно куличи покрывают глазурью на основе желатина или белков, но это не единственные возможные варианты. Например, почему бы не использовать шоколад? На основе белого шоколада получается глазурь с гораздо более выраженным вкусом, цветом и ароматом.

К тому же шоколадная глазурь имеет большую пластичность – не крошится и не липнет. Сладкоежки по достоинству оценят этот рецепт глазури из белого шоколада, уверяет 24 Канал. Читайте также Без чрезмерных усилий: идеальная "Венская пасха", которая долго будет рыхлой и влажной Глазурь на пасху из шоколада Время: 10 минут

10 минут Порции: 3 – 4 средние куличи Ингредиенты:

– 100 граммов шоколада;

– 2 столовые ложки молока;

– 170 граммов сахарной пудры. Приготовление: Шоколад – белый или черный – растопите на водяной бане на маленьком огне.

Отдельно смешайте молоко с сахарной пудрой и доведите до кипения.

Вмешайте кипящее молоко в растопленный шоколад и размешайте.

Глазурь наносите уже на остывшие куличи. Готово! Тоже актуально: глазурь на кулич, что не липнет.