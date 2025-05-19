Смакуют так же, как и столетия назад: простой рецепт невероятных голубцов из картофеля

Это блюдо не просто взгляд в прошлое, а поддержка украинской кулинарной традиции. Голубцы из картофеля прекрасно смакуют и станут идеальным лейтмотивом семейной трапезы.

Обычно голубцы из картофеля готовят во время поста, но не стоит ждать так долго, чтобы насладиться вкусом этого исторического блюда. 24 Канал предлагает не откладывать дело в долгий ящик и приготовить голубцы из картофеля с порталом "Файные рецепты".

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Рецепт голубцов из картофеля

Время : 1 час 35 минут

: 1 час 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 800 граммов картофеля;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка уксуса;

– овощной бульон

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Из капусты осторожно вырезать кочан и разобрать ее на отдельные листья. В большой кастрюле вскипятить воду с солью, добавить немного уксуса и отварить капустные листья в течение пяти минут. Картофель натереть на мелкой терке или измельчить в кухонном комбайне. Если натираете вручную – слейте излишек жидкости. Если используете соковыжималку – можно добавить немного сока обратно в массу, чтобы начинка не была слишком сухой. Добавьте к картофельной массе манную крупу, яйца, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте до однородности. Подготовленные листья очистить от твердых прожилок у основания. Выкладывать начинку на листья и сворачивать в форме голубцов. Остатки капустных листьев выложить на дно жаростойкой посуды. Голубцы плотно уложить сверху, залить овощным бульоном (примерно полстакана). Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение часа. Подавайте блюдо со сметаной или грибным соусом.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: дешевая закуска за считанные минуты, которую семья съедает моментально.