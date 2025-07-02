Козырь закарпатских хозяек: готовим гомбовцы с вишнями – аутентичный украинский десерт

Этот традиционный украинский десерт точно стоит того, чтобы регулярно появляться на вашем столе. Тем более что речь идет о важной части нашего кулинарного наследия.

Традиционно гомбовцы готовят со сливами, однако до их сезона ждать так долго! Почему бы не поэкспериментировать и не сделать вкусности с вишнями? 24 Канал предлагает сделать это с рецептом портала Cookpad. К теме Подарок от предков: как приготовить контабас – он лучше пива и вина Рецепт гомбовцев с вишнями Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка;

– 4 столовые ложки манки;

– 100 граммов замороженных или свежих ягод вишни;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 2 столовые ложки джема для подачи. Приготовление: Соедините творог, яйцо, сахар и манную крупу. Замесите мягкое тесто, подобное тому, что готовят на сырники. Дайте смеси постоять примерно 10 минут, чтобы манка успела набухнуть. Слегка увлажненными руками сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого положите вишню. В большой кастрюле доведите воду до кипения и осторожно выкладывайте по несколько шариков (5 – 6 штук за раз). Варите в течение 5 минут после повторного закипания. Готовые гомбовцы достаньте шумовкой и сразу обваляйте в обжаренных панировочных сухарях. На тарелку выложите немного джема (при необходимости разбавьте его водой до консистенции соуса), сверху положите теплые гомбовцы. Приятного аппетита! Закрываем лето в банке: простой рецепт клубничного джема.